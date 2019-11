La historia detrás del link que Martínez le prometió a Lacalle Pou en el debate

La broma no demoró en viralizarse. Fue cuestión de minutos para que la frase se convirtiera en memes y stickers en grupos de Whatsapp. El primer debate obligatorio entre presidenciables estaba en marcha y el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, le recordó al oficialista Daniel Martínez que le debía los datos de una auditoría externa sobre las cuentas de la Intendencia de Montevideo que le había prometido años atrás. El exjerarca de la comuna le dijo que sus comentarios eran "desinformación" y que los datos solicitados estaban "en la página web". Luego, fue un paso más y dejó la frase memorable: "Ahora te paso el link".

Ese momento de tensión se convirtió en risa para Martínez unos días después, en un evento en el que artistas nacionales manifestaron el apoyo a su candidatura en el teatro El Galpón. "¡Pasame el link pelado!", le gritó uno desde el público y el candidato frenteamplista largó una carcajada.

Pero ese momento de discusión del debate esconde una historia.

Leonardo Carreño

El 25 de noviembre del año 2015, los ahora son rivales tuvieron una ruenión a pedido de Martínez. Con pocos meses al mando de la administración capitalina, el entonces intendente necesitaba apoyo opositor para conseguir los 21 votos en la Junta Departamental para tramitar el Fondo Capital y lo fue a buscar en filas nacionalistas.

Daniel Martínez visitó el despacho de Lacalle Pou en busca de ayuda. Y, como en una especie de llamada al futuro, fue acompañado de quien era la coordinadora de bancada de ediles del Frente Amplio en aquel momento: Graciela Villar.

En esa reunión, Lacalle Pou le pidió como condición para evaluar su apoyo los resultados de una auditoría en todas las cuentas de la Intendencia. El edil nacionalista Diego Rodríguez fue parte de aquel acercamiento y, en conversación con El Observador, recordó el diálogo de quien ahora se presenta como favorito para ser el próximo presidente.

"Luis fue bien claro y le dijo 'mirá, yo lo que necesito es saber en qué estado de situación está la Intendencia para ver si te seguimos votando deuda o no'", contó. "Nosotros no podemos darte un cheque en blanco de US$ 500 millones de dólares sin saber en dónde estamos parados. Por un tema de coherencia política y de responsabilidad con los ciudadanos de Montevideo", agregó quien rememoraba las palabras de Lacalle Pou.

El oficialista se fue con el compromiso de hacer esa auditoría pero, según denuncian los blancos, los resultados de esa inspección nunca llegaron. Martínez, en cambio, dice que esa información está al alcance de todos y a un link de distancia. De todas formas, el oficialista nunca recibió el apoyo de la bancada nacionalista y terminó consiguiendo los votos para el Fondo Capital con las manos de los ediles del Partido de la Gente.

Lo cierto es que la auditoría sí existió. Hay versiones encontradas sobre si se divulgó o no. Según fuentes de la Intendencia de Montevideo consultadas por este medio, el documento fue repartido. Sin embargo, desde el Partido Nacional aseguran que la información no les fue proporcionada.

Rodríguez, a su vez, hizo un pedido de acceso a la información pública para poder tener conocimiento de los datos. Pero la respuesta de la Intendencia, a la que accedió El Observador, solo detalla quien fue la empresa contratada (KPMG sociedad civil) y el costo ($347.700), pero no los resultados. Eso para el edil blanco significa que "no hay una respuesta oficial".

Lo que también es cierto es que, a diferencia de lo que dijo Martínez, no existe un link dónde se pueda encontrar la información de la auditoría solicitada. "Es una nueva mentira de Martínez", aseguró Rodríguez. "El link debe estar en su imaginación", remató.