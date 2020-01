La IMM postergó para 2020 la aplicación de una tasa turística en Montevideo

Más de un año después de anunciar que Montevideo tendría una tasa turística que gravaría a extranjeros que se hospedaran en hoteles de la capital, las autoridades de la comuna siguen trabajando en la reglamentación de la norma, que se prevé comenzará a aplicarse en 2020, en el marco del Plan de Desarrollo Turístico Inteligente.

Fuentes municipales señalaron a El Observador que se están afinando los detalles para implementar la tasa, cuya reglamentación está en manos del departamento de Desarrollo Económico, liderado por Óscar Curutchet.

La cartera consideró "inadecuado" el momento en el que se impulsó la medida, que ahora quedó relegada a 2020, según informó días atrás la intendencia en su portal institucional.

La idea de aplicar una tasa turística en Montevideo surgió en mayo de 2018, a instancias de las autoridades de la intendencia, así como hoteleros. Finalmente, en setiembre la Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó la modificación presupuestal que permitía aplicar la tasa turística con los votos del Frente Amplio (FA) y del edil opositor Luis Chirico.

Diego Battiste

El proyecto de la comuna establece que los extranjeros que se hospedan en hoteles de la capital de más de tres estrellas deben pagar una tasa incluida en la tarifa del alojamiento. Quienes se alojen en hoteles de tres estrellas deberán pagar US$ 0,5, mientras que quienes lo hagan en aquellos de cuatro y cinco deberán abonar US$ 1, esto una vez que se reglamente y se ponga en marcha la tasa.

Según explicó la intendencia, el 80% de lo recaudado será destinado a la inversión en segmentos turísticos y marketing digital que promocionen a la ciudad, mientras que otro 10% sería volcado en infraestructura y logística y lo restante a herramientas tecnológicas. Los alojamientos, tal como se pensó en un principio, serán quienes retengan el dinero, que luego será volcado a un fondo extrapresupuestal.

La medida generó el rechazo de los ediles de la oposición –a excepción de Chirico– que cuestionaron varios aspectos, como el impacto que tendría la aplicación de la tasa en la cantidad de turistas que visitan Uruguay y en particular Montevideo. Sin embargo, la bancada oficialista replicó que París implementó la tasa turística en 1994 y que sus ingresos turísticos no disminuyeron, por el contrario, es una de las ciudades más visitadas de Europa.

Montevideo es el principal destino turístico de Uruguay Montevideo y recibe más de 1 millón de visitantes por año. Según los datos del Ministerio de Turismo cerrados a 2018, el promedio de estadía en la capital es de 5,7 y los turistas gastan US$ 102 por día. En total, a lo largo de 2018 el turismo en Montevideo dejó ganancias por US$ 607.615.270.

Diego Battiste

El anuncio de que Montevideo tendría una tasa turística enfrentó a la comuna con el Ministerio de Turismo. La ministra Kechichian señaló entonces que el momento era "inadecuado" para aplicar la tasa, dada la inestabilidad económica de los países de la región, algo que se mantiene actualmente. A Montevideo llegan en su mayoría argentinos (más del 40%) y brasileños (más de 15%). Otro de los puntos que criticó la ministra fue que la tasa se aplicara sólo en Montevideo y no en conjunto con los demás departamentos. "La aplicación de una tasa turística es un tema muy discutido en el mundo entero. Es lícito pero nos preocupa que esta medida pueda perforar el sistema. El Uruguay ha ido caminando hacia la patente única, a libreta única, y esta estrategia departamental va en otra línea”, opinó meses atrás.

Por su parte, el subsecretario Benjamín Liberoff también se paró en contra de la medida. Señaló que la tasa turística no estaba incluida en ningún programa del FA y que la cartera no era afín a plantear el tema en ese momento. "Ha sido conversado y formalmente dijimos que no estamos acompañando esta propuesta en esta administración", dijo el jerarca.