La industria faena a todo ritmo y el precio del ganado gordo se afirma

Con poca oferta de ganados especiales y semanas por delante que serán de menor actividad, se afirman los valores para el ganado gordo. La industria sigue faenando a toda máquina, impulsada por un mercado externo pujante y valores históricamente altos para la carne vacuna uruguaya.

El novillo cotiza sobre los US$ 4,25 por kilo y la vaca gorda bien terminada retoma con claridad los US$ 4,05 a US$ 4,10, ya con entradas más cortas, de menos de una semana a 10 días. Las industrias se disputan los ganados, dijo un operador consultado.

“No creo que lleguemos a los valores de antes, pero sí estamos recuperando (…) creo que algún centavo más se va a ganar”, consideró Gabriel Argenti, integrante de Berrutti Negocios Rurales. La expectativa es que la firmeza persista en el comienzo de 2022.

Esto se da en un escenario regional en que los valores del novillo gordo han tendido a emparejarse, con marcada suba en Brasil –de US$ 3,60 a US$ 3,85– y leve descenso en Argentina, que pasó de de US$ 4,62 a US$ 4,57 el kilo.

Carlos Pazos

El nivel de faena de vacunos sigue siendo elevado.

En el plano local, los frigoríficos mantienen niveles históricamente altos de faena. La semana pasada se alcanzó un máximo anual de 63.008 vacunos. Se trata del registro más alto desde mayo de 2008. En lo que va del año se llevan industrializadas 2.426.262 reses, 31% más que el año pasado y el 2021 se encamina a un récord.

Esta dinámica industrial es impulsada por un escenario externo sólido. Por primera vez en la historia el precio promedio mensual de exportación para la carne vacuna superó los US$ 5.000 por tonelada. En la última semana promedió US$ 5.568, según las cifras preliminares del INAC y en el acumulado anual sube a US$ 4.260, un valor 13% superior al mismo periodo de 2020.

Los precios en China en las últimas dos semanas han registrado algún ajuste, pero aún así los valores son muy destacados y la demanda fluida. El mercado internacional para la carne cierra un año “excepcional”, con un contexto de oferta restringida, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Juan Lema, director de Agromeals. Hay fundamentos para pensar que esa demanda mundial podría mantenerse en 2022, que “debería ser un muy buen año”, consideró el operador.

En los últimos días la operativa de exportación se vio afectada por el conflicto en el puerto, resuelto el miércoles. Algunos embarques de cuota 481 quedaron trancados y otros debieron salir por avión.

EO

Hacia adelante la mayor preocupación pasa por lo climático, con una Niña que se manifiesta más claramente que el mes pasado, con pronósticos de lluvias escasas para lo que resta de diciembre. Eso se ve reflejado en el mercado de reposición, que va por un carril distinto al del gordo. El que va a comprar especula con la disponibilidad de agua y el que va a vender, respaldado por las últimas lluvias, no quiere ceder en precio. Esta dificultad para juntar las puntas se traduce en menor cantidad de operaciones.

En lanares sigue un gradual ajuste en el pico de oferta, con entradas trancadas y en algunos casos con plantas sin pasar precio. “Creo que el productor tenía mejor expectativa para los valores que están planteando, sobre todo para corderos y borregos”, señaló el consignatario Otto Fernández. El cordero mamón se ubica en sobre los US$ 4.

La faena semanal, como suele suceder en esta época, fue la más alta del año con 45.102 lanares. En noviembre superó en 7% el volumen del mismo mes de 2020.

La demanda internacional por carne ovina es sostenida y a buenos valores. El precio de exportación cerró noviembre en US$ 5.600 la tonelada, una suba interanual de 27%, y lleva el acumulado anual a US$ 5.136, superando en 18% al precio registrado en mismo periodo el año pasado.