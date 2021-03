La intendenta aficionada de resolver problemas en la ingeniería y la política

"Antes que todo soy mamá. Y soy mujer. Profesionalmente soy ingeniera. Mi actividad es política. Y ahora hago de intendenta de Montevideo". Carolina Cosse describe en pocos segundos su vocación entre los diversos roles que desempeña en su vida.

Las respuestas no siempre llegaron tan rápido: podía llegar a tomarle dos horas solo comprender los teoremas complejos, mientras preparaba la maestría en Ingeniería Matemática que culminó en 2009.

Pero ir al grano es una de sus cualidades, según atestiguan quienes han participado con ella en reuniones de trabajo. En esos espacios es "muy ejecutiva" y evita caer en desarrollos deliberativos y "discursos de tipo parlamentario" para poner temas sobre la mesa.

A pesar de que hoy encabeza la Intendencia de Montevideo (IMM), quince meses atrás aún no se había proyectado en ese lugar. En ese entonces ya era senadora. Se había consagrado luego de ir segunda en la lista de Unidad para los Cambios, una alianza que tejió junto al comunista Óscar Andrade tras distanciarse del MPP, que había acompañado su precandidatura a la Presidencia en las internas junio de 2019, en que quedó segunda detrás del exintendente Daniel Martínez.

Fue en diciembre que se lo "empezó a decir mucha gente en la calle", en recorridas por comités y sus vueltas cotidianas. "Yo hago una vida normal, voy al supermercado, hago mandados", recuerda. Cosse asegura que fue allí que empezó a tomar forma la idea. Luego, a comienzos de enero, surgieron los apoyos políticos, entre los que se pronunciaron comunistas y socialistas.

"Lo va a tener que decir la ciudadanía. Yo estoy muy contenta", dice sobre su actual cargo, que le implica "jugar con el presente y el futuro todo el tiempo". "Tenés que lograr que en la propuesta del presente no te entrampes, para ir construyendo futuro. Y tenés que lograr que el futuro no te encandile para no dejar de reaccionar frente al presente. Y el presente es crítico", sostiene.

Fue así que en lo que va de su administración priorizó el Plan ABC, un buque insignia de su campaña que insumirá unos U$S 28 millones con el fin de mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia. La iniciativa es un ítem inamovible para el presupuesto departamental, a pesar de un déficit de $1.300 millones y la caída en los ingresos, por lo que los ajustes irán por el lado de un recorte de un 20% de gastos de funcionamiento e inversiones.

Inés Guimaraens

"Es una enorme cantidad de cosas que te pasan en el día. La gente te cuenta pedazos de su vida, y eso no es algo que entre por una oreja y salga por la otra. Me van dando un piso más firme para cuando por ahí podemos ponernos a soñar futuro, pero tengo conmigo historias terribles. Te entusiasmás con cosas nuevas, pero al mismo tiempo tenés el peso, no de amargura, sino de obligación, por lo que conocés", relata.

"Explosión de felicidad"

"Explosión de felicidad" es lo que siente al resolver un problema. Es lo que la ha llevado a ocupar cargos ejecutivos a lo largo de su trayectoria política: el primero fue en el Área de Desarrollo Informático y Telecomunicaciones (2007) y después la División Tecnología de la Información (2008) de la comuna que hoy lidera; luego la presidencia de Antel, por designación de José Mujica; y el último fue el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), como parte del gabinete de Tabaré Vázquez.

"Cuando fui electa senadora me decían: “Usted es ejecutiva, ¿cómo le va a ir en el Senado?”. Y quiero decir que ahí aprendí kilos. Aprendí la profundidad del Derecho y las consecuencias de las cosas a nivel legal", afirma sobre su breve paso por el Parlamento, donde dejó su banca en manos de Silvia Nane.

El exministro Guillermo Moncecchi —subsecretario suyo en el MIEM y hoy es su director de Desarrollo Ambiental—, recuerda su primera impresión con Cosse a cargo, para el que debe remontarse a 2008, cuando la ingeniera arribó a su primer puesto político en la IMM, convocada por el director de Planificación, Julio Batistoni (MPP).

"Éramos unos cuántos funcionarios acostumbrados a instalar equipos. Ella hace una presentación, y lo primero que muestra es un mapa del mundo. 'Estas son las zonas de despliegue tecnológico en el mundo. Así es como tenemos que estar insertos', dice. Nos sorprendió bastante", rememora Moncecchi, que entonces se desempeñaba como ingeniero en el área.

El jerarca destaca el "pensar fuera de la caja" como una de las cualidades de la hoy intendenta. Pone como ejemplo el impulso de la red nacional de fibra óptica durante su gestión al frente de Antel, para el que reproduce la línea de pensamiento de Cosse: "Nos van a acusar de que estamos gastando plata de más, pero tomo los riesgos para adelantarme al cambio".

Una de las apuestas que más críticas le valió por este concepto fue la construcción del Antel Arena, que costó U$S 118 millones, casi el triple de su estimación inicial de U$S 40 millones informada en 2013. Durante la campaña de 2019, la entonces precandidata contestó a los cuestionamientos: “A todos los que tienen alguna duda con el Antel Arena, yo los invito a que vayan. La gente, después que va y lo ve, entiende que está viviendo el futuro ahora en Uruguay”.

Su estilo, expone Moncecchi, es armar equipos de diferentes perfiles antes de tomar decisiones. Recuerda en este sentido cuando en el MIEM convocaba a representantes de las distintas direcciones para "abordar los temas como un todo" y no pensar "por nichos". Eso sí: ella es quien decide. "Discutir se puede discutir de todo, pero ella decide".

La intendenta tiene una especial afinidad por la resolución de problemas que trasciende a su vida política y se remonta a la década de 1980, cuando comenzó sus estudios en ingeniería eléctrica, que debió interrumpir a los 19 años de edad para ser madre de su primer hijo, Rodrigo, y luego de María de los Ángeles. Ella reconoce que hubiera sido "imposible" retomar los estudios sin el apoyo de su madre y abuela, pero comenta que durante ese parate de tres años su "gusto por la matemática no varió en nada".

—¿Qué es lo que disfrutaba de su carrera?

—Al estudiar ingeniería, de repente empezás a encontrar cosas que te hacen muy feliz, cuando resolvés un problema. Uno puede tener que resolver un problema porque se viene una tragedia, y eso es otra situación. Durante la carrera fui aprendiendo a resolver problemas que, en definitiva, es cambiar la realidad. La explosión de felicidad está en encontrar la vuelta para la resolución, no solo en el papel: en ingeniería hay mucho de práctica. Y en matemáticas, es como empezar a viajar hacia lo desconocido.

Ella considera que la mayoría masculina desempeñándose en la disciplina responde a una cuestión de "imaginario pero no a la realidad". "No hay ningún motivo para que una mujer no estudie ingeniería", acota la intendenta.

"Pequeñas mujeres de corta edad me expresan cosas que me hacen sentir mucha esperanza", comparte. "Niñas que te dicen que van a ser presidentas, veterinarias, artistas, astrónomas".

—¿Usted se imagina como la primera presidenta de la República?

—No está en mi agenda pero ni ahí. Si empezara a hablar pensando en eso, sería una persona muy irresponsable. Yo tengo una responsabilidad enorme en Montevideo, y la voy a cumplir.