Cuántos aprueban la gestión de Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo, según encuesta de Opción

El 15% señala que su gestión fue muy buena, el 29% considera que fue buena , el 21% dice que no fue ni buena ni mala mientras que 18% señala que fue mala y 15% muy mala.

Los guarismos varían según al partido político al que los encuestados votaron en las elecciones nacionales de octubre de 2019. Dentro de los votantes del Frente Amplio, el 28% considera que es muy buena y el 49% buena mientras que el 19% señala que no es ni buena ni mala . El 4% la considera mala.

Dentro de los votantes de la coalición multicolor, el 30% considera que es muy mala y el 32% mala. El 2% la considera muy buena y el 12% buena.

Futuros candidatos a la Intendencia de Montevideo

Por otro lado, la consultora preguntó a quién se prefiere como futuro intendente de Montevideo. El 48% señaló que que quiere que sea del Frente Amplio, el 39% prefiere de la coalición multicolor mientras el 13% no sabe o no contesta.

A su vez, la consultora preguntó por nombres que se pensaban como futuros intendentes. El 71% no sabe o no contesta. Y dentro de los nombres aparece con el 7% el exministro de Desarrollo Social, Martín Lema. El 5% señala que quieren a alguien del Frente Amplio. El 3% señaló a Carolina Cosse, el 1% a Mario Bergara y el 2% a Christian di Candia. También fueron mencionados Yamandú Orsi y Laura Raffo que no pueden ser elegidos como candidatos.