Duelo de vices entre Ripoll y Cosse: de la tregua en la IM a estar enfrentadas por la campaña

"Cierra la peor gestión de Montevideo en lo que va de los 35 años de gestión frenteamplista", afirmó esta semana en un acto político, en una tónica por lo menos distinta a la que mostró desde Adeom, bajo cuyo liderazgo le dio a Cosse la menor conflictividad desde que hay registro, tal como informó El Observador en base al Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica.

COSSE Y RIPOLL.jpg Carolina Cosse junto a Valeria Ripoll el día de la firma del convenio colectivo en la Intendencia de Montevideo Leonardo Carreño

Del monitor surgía el menor promedio de jornales perdidos por lo menos desde fines de la administración de Ricardo Ehrlich (2009), con varios picos a cargo de un sindicato que –aún en tiempos de baja conflictividad– se ha distinguido históricamente por trancar duro contra administraciones frenteamplistas.

"El mejor convenio en 20 años"

El punto de partida fue el convenio colectivo firmado entre Cosse y Ripoll en abril del 2021, en plena pandemia. La IM buscó marcar perfil respecto al gobierno nacional, que acordaba entonces un ajuste por debajo de la inflación a los funcionarios públicos.

Cosse, en cambio, aseguró que no hubiera pérdida de poder adquisitivo –aún en plena recesión económica– y además se comprometió a aumentar la masa salarial de los municipales con un 40% de los ingresos reales de la comuna, siempre y cuando superaran los niveles del 2019.

Ripoll lo ha considerado el “mejor convenio firmado en 20 años”; decía que la gestión de Cosse era “la primera” que “se sentó a escuchar a los trabajadores, por lo menos en 15 años".

Además de otras concesiones a reclamos históricos, la IM ya había otorgado en los meses previos una compensación de $2 mil a funcionarios que hicieran teletrabajo.

Elogios al designado por Cosse

Aún hoy, Valeria Ripoll elogia el trabajo de Jorge Mesa, nombrado director de Gestión Humana por la intendenta, y lo contrapone con su antecesor en el cargo, Eduardo Brenta.

En febrero de 2022, aún como secretaria general de Adeom, reconocía en entrevista con El País que era “mucho mejor” el vínculo con la administración de Cosse “que con la gestión anterior”. “Tenemos ámbitos en común donde todos los temas se discuten con los trabajadores. Se terminó con el ninguneo generado por Brenta. Es muy bueno tener a Mesa como interlocutor. Los servicios han funcionado bien y tenemos un buen convenio colectivo. A la intendenta prácticamente no la vemos, tenemos buenos ámbitos de diálogo antes que llegar a ella”.

1661801941991.webp Eduardo Brenta y Jorge Mesa

Consultada para esta nota para El Observador, Ripoll sostuvo que “haber puesto a Mesa en Gestión Humana le allanó bastante el camino a Cosse”, a quien solo vio “tres veces” mientras fue secretaria general.

“Hablando en nombre de Adeom, no puedo mentir en cuanto al vínculo, que es incomparable al que tuvimos con Brenta. Por eso tuvo esa devolución. No es que hubiera paz sindical, es que había respeto y negociación. Pero en cuanto a gestión, ahí ya es distinto... y pasaron cosas más graves”.

Tampoco la administración Cosse escatimó en elogios: cuando fue a la Junta Departamental a mediados de 2022, Jorge Mesa tomó distancia del estilo de su antecesor, valoró a Adeom como un “sindicato fuerte” y –contrario a lo que sostenía Brenta– habló de su “altísima representatividad” y de sus “líderes fuertes”.

“No sé quién seguirá”, decía Ripoll a Voces en abril de 2023, “pero Mesa realmente ha sido un director de Recursos Humanos muy bueno”. “Desde que estoy, ha sido el mejor”.

Un año antes, respondía a El País: “Lo que la caracteriza (a Cosse) es que forma buenos equipos de trabajo. Eso la puede proyectar a ser candidata”. En esa misma réplica narraba que en la intendencia le decían “la reina”.

Coincidencias en la gestión

"Nos conocemos bien (con Cosse). Ella como intendenta, yo como dirigente sindical pero funcionaria municipal también. En lo que tiene que ver con la gestión de Montevideo, seguramente tengamos dos puntos de vista bien distintos", declaró Ripoll días atrás.

Pero también en este plano hubo varias coincidencias, más allá de que Adeom nunca adoptara una posición oficialista o “amarilla” ante la gestión.

En entrevista con radio Montecarlo en setiembre de 2023, ya en filas del Partido Nacional, la sindicalista planteaba que “eso de escuchar a los trabajadores en algunos puntos ha hecho que tuviera una mejor gestión en algunas áreas Carolina Cosse que Daniel Martínez”.

Tiempo antes, al ser consultada en agosto de 2022 por Canal 5 sobre cuán limpia estaba la ciudad, Ripoll contestó: “Limpia no está, la limpieza no funciona bien. Sí estamos mejor que con respecto a otros momentos, hay una mayor coordinación entre trabajadores y la administración. Los dos períodos de fiestas (Navidad y Año Nuevo) que le han tocado a esta administración, los resultados han sido muy buenos. (...) Fue de los mejores períodos de fiesta en unos cuántos años”.

-ine4151-jpg.jpg Febrero de 2022: En los días previos a la votación del Préstamo BID, Carolina Cosse llenó de contenedores la explanada de la Intendencia de Montevideo. Camilo Dos Santos

Ripoll respaldó el préstamo BID planteado por la IM para reformar la gestión de residuos, con apuestas varias como la de los contenedores intradomiciliarios. El proyecto millonario naufragó en abril de 2022 en la Junta Departamental ante la firme oposición del Partido Nacional, dos ediles del Partido Colorado y un curul de la Unión Vecinal.

La propia sindicalista acusó entonces de “mezquinidad” y sostuvo en M24 que “no haber votado el préstamo del BID partió de un argumento muy pobre y fue muy egoísta, porque impidió mejorar todo el sistema de limpieza de la ciudad”.

Cuando esa primera versión del préstamo todavía estaba en pie, Ripoll declaraba a El País: “En Montevideo nadie puede negar que se necesita mejorar la limpieza, y el saneamiento. Se necesita tomar una decisión de fondo, y esta administración lo está haciendo. Es la primera administración que busca arriesgarse”.

Ripoll y Adeom también celebraron el anuncio de Cosse de que buscarían remunicipalizar la limpieza en el Municipio B, durante años a cargo del Consorcio Ambiental del Plata (CAP). En conferencia de prensa en 2022, declaró que la decisión estaba “alineada con lo pedido por Adeom”, al tiempo que reclamaba que efectivamente se concrete con el tiempo.

Desde el principio también cuestionó buques insignia de la gestión, como el Plan ABC y su programa de trabajo, bajo la premisa de que las tareas “de la IM las deben hacer los municipales” y alegando que eran “contratos precarios” que no aseguraban “al vecino que se le continuara el servicio”.

“Un quiebre”

Consultada sobre este archivo, Ripoll contestó: “La gestión, no sé en qué momento, tiene un quiebre donde vuelve a comportarse como la administración Martínez. Los dos años que escucharon al sindicato por el plan fiestas, que fue cuando yo estuve, no tuvieron desbordes. Este año ya volvieron a lo que pasaba antes. Todo el compromiso que hicieron del cambio de limpieza, lo único que hicieron fue mover gente y camiones de un lugar a otro. Con el postre de que llegaron camiones que no servían para la tarea, parecía que estuvieran tomando el pelo”.

Valeria Ripoll en la sede de campaña de Álvaro Delgado Leonardo Carreño

La candidata a vice cuestionó que “por la vía de los hechos terminó siendo prioridad” la candidatura de Cosse antes que su gestión, acusó que “es la primera vez que hay un conflicto en TV Ciudad en que los trabajadores te dicen que hay gente vetada y que no tienen libertad para trabajar” y arremetió contra el “fracasado” sistema de recolección: “Ponen de argumento a las personas en situación de calle cuando todos sabemos que normalmente se localizan en el Centro y tenés desbordes de basura en todos los municipios de Montevideo”.

–En su momento defendió el préstamo BID bajo la premisa de que podía mejorar todo el sistema de limpieza. Pero el Partido Nacional no lo votó y fue protagónico en que no saliera. ¿Cómo lo ve?

–Lo terminaron rediseñando, se pidió un préstamo al Banco República y se reconvirtieron a recursos propios, por lo tanto ya el dinero no era un argumento. Veníamos de una situación que nos pintaban de una forma respecto a los ingresos y la verdad que la IM no recaudó menos. Es más, en tránsito aumentó exponencialmente. Reconvirtieron los recursos y no hay un cambio en la matriz de limpieza.

–¿El Partido Nacional no tiene su cuota parte en eso?

–No, porque ellos en todo momento dijeron que se iba a hacer con el préstamo del BROU. Parte eran los camiones de recolección trasera que vinieron. ¿Cómo explican que la IM compró todos los camiones mal? Ahora están negociando con el sindicato. Vinieron hace meses y hasta ahora no los pudieron usar. No puedo entender que no haya un responsable. ¿No sabía quien los compró que las tripulaciones son de tres personas, con un chofer y dos obreros? Empezó con un ímpetu de que todo iba a ser diferente y la verdad que fracasó con total éxito en todos los servicios fundamentales. Ni siquiera tenés una obra, solo la ciclovía.