Jerarca de Cosse se distancia de su antecesor y elogia a Adeom por sus "líderes fuertes"

Para uno, el discurso de la secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, estaba "lleno de falsedades" y era coincidente con el de la oposición. Para el otro, el sindicato es digno de elogios por su "altísima representatividad" y "líderes fuertes".

Eduardo Brenta y Jorge Mesa saben lo que es lidiar desde la dirección de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo (IM) con el batallador gremio de trabajadores municipales. Pero las declaraciones de ambos, con dos años exactos de diferencia, exhiben el contraste entre las administraciones de Daniel Martínez y de Carolina Cosse respecto al relacionamiento con Adeom.

Camilo dos Santos

Eduardo Brenta, exdirector de Gestión Humana durante la administración de Daniel Martínez

“Empezamos a visualizar un discurso que coincide entre la candidata del Partido Nacional (Laura Raffo) y la secretaria general de Adeom”, decía Brenta a El Observador el 17 de agosto del 2020, cuando aún era titular de Gestión Humana bajo el mando de Martínez. “Raffo se está equivocando tomando el discurso de Ripoll, porque el discurso de Ripoll está lleno de falsedades. Es una advertencia para que le vaya mejor", planteaba el exministro de Trabajo. Eran días de plena campaña electoral.

Valeria Ripoll llegó a dirigirse al jerarca de la administración de Daniel Martínez como el "peor" director de Gestión Humana que había tenido la comuna. Brenta era el encargado de salir al cruce de Adeom en los sucesivos conflictos que hubo durante ese período, embanderándose en la premisa de que en esa gestión no habría "cogobierno", como a su entender lo pretendía el gremio.

“Lamentablemente han transformado a Adeom en un gremio tremendamente corporativo, cuyas reivindicaciones están restringidas a los aspectos de gestión departamental y en mi opinión está lejos de la tradición histórica del sistema sindical uruguayo”, afirmaba a fines del 2020 en entrevista con El País.

Pero el discurso cambió con la llegada de Carolina Cosse al palacio municipal. Ni bien tomó el mando de la intendencia, la expresidenta de Antel se ganó el beneplácito de Adeom gracias a un convenio colectivo que hizo lugar a buena parte de los reclamos históricos del sindicato, en una coyuntura recesiva de pandemia en la que la jerarca buscó marcar perfil respecto a los ajustes a la baja que recibía la mayoría de los sectores trabajadores. Desde entonces, el vínculo entre Adeom y la IM –históricamente ríspido– apenas ha dejado lugar a los conflictos.

"Venimos de una pésima administración", reconocía la propia Ripoll en octubre del año pasado. "No somos amigos ni mucho menos, pero hay que reconocer que vinieron con otra impronta: no es lo mismo negociar con (Jorge) Mesa que con Brenta", afirmabó en ese entonces.

El cambio de tono quedó explicitado durante la comparecencia de Gestión Humana en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Junta Departamental, el pasado 17 de agosto. "Adeom es un sindicato con una altísima representatividad –se ve cuando uno mira el porcentaje de funcionarios que están afiliados a la organización sindical–, con conocimientos que van y vienen, porque tiene una democracia interna que implica que haya nuevas direcciones que se incorporan y los conocimientos no necesariamente se trasladan de manera automática", sostuvo el jerarca de la gestión de Cosse.

Según consta en el acta a la que accedió El Observador, Jorge Mesa destacó que Adeom "tiene líderes fuertes en el planteo de los derechos de los funcionarios".

Leonardo Carreño

Jorge Mesa, director de Gestión Humana de la administración de Cosse

"Me parece una buena cosa que no trate el tema de las relaciones laborales con la prensa. Lo digo porque a mí la prensa me ha buscado en el primer año y creo que por suerte han desestimado seguir buscándome en el segundo, porque no voy a hacer una declaración salvo que se esté incendiando por dentro la Intendencia y los bomberos no den abasto para apagar ese incendio", describió, en contraste –sin mencionarlo– a su antecesor, que no tenía empacho en salir públicamente al cruce de la dirección del gremio.

"No me parece que el modelo de relaciones laborales sea hacer conferencias de prensa ni declaraciones públicas permanentes en los medios. Ese no es un modelo que considere adecuado", enfatizó el nuevo jerarca, que supo ser director de Trabajo al final del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

"El mejor modelo de relación laboral que una administración o una empresa puede tener parte de la premisa de que del otro lado hay un sindicato fuerte. Eso no quiere decir que arme lío a cada rato. Fuerte es que sea representativo, que tenga información de calidad, que conozca las circunstancias normativas por las que corren sus reivindicaciones y sus reclamos. Fuerte", remarcó.