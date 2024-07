Valeria Ripoll apuntó contra Carolina Cosse: "Lo único que estaba en su cabeza era su candidatura"

La candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Valeria Ripoll , volvió a apuntar contra Carolina Cosse y aseguró que durante su gestión al frente de la Intendencia de Montevideo lo único que le preocupó fue "su candidatura" y no "brindarle los servicios a los montevideanos" .

E insistió: "Lo único que estaba en su cabeza era su candidatura y no brindarle los servicios a los montevideanos".

Este viernes Ripoll traspasó la Presidencia de la Federación Nacional de Municipales (FNM), un cargo que todavía ostentaba, aunque renunció como secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) en agosto de 2023.

Sobre la fórmula entre Yamandú Orsi y Cosse, la exdirigente sindical valoró que ambos tuvieron "muy malas gestiones" en Canelones y Montevideo, respectivamente.

"Lo de Montevideo es evidente: no ha podido con ninguno de los grandes temas de servicios municipales. No pudo con la limpieza, no pudo con el alumbrado, con el tránsito", enumeró.

Y dijo que si no pudo cumplir con esos objetivos siendo intendenta, "mucho menos" lo podrá hacer en el "rol al que hoy se está presentando".

"Orsi lo mismo: deja el déficit más alto de la historia en la Intendencia de Canelones, donde se ha utilizado la herramienta de la designación y el contrato directo a todos los dirigentes de otros partidos que definieron sumarse a su sector. Está claro que no podés asumir la responsabilidad de un gobierno nacional", apuntó.