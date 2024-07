Invitado por el partido de Maduro, el Frente Amplio "acompañará" elecciones en Venezuela y hará "informe" tras resultados

Álvarez de la Carifa sostuvo por su parte que van a hacer “un informe” a la fuerza política y que a partir de eso “podrá decidir cómo se posiciona” la coalición de izquierda en torno al tema, que una vez más vuelve a ser una vedette –a impulso de los blancos– de la campaña electoral.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a Venezuela esta semana en Asunción al asumir la presidencia temporal del Mercosur, haciendo un llamado a que “se respeten los derechos humanos” y “los derechos electorales”.

“Todos tenemos distintas aproximaciones al gobierno venezolano: algunos los consideramos una dictadura, otros no. Pero en aras de ayudar y colaborar, me parece que aquí hay países que pueden hacer mucho en ese proceso electoral. Por el bien del pueblo, que gane el que tenga que ganar”.

El mandatario uruguayo pidió “un esfuerzo para que sean elecciones libres” y “democráticas”, “pensando en ese querido pueblo venezolano sin perjuicio de la óptica con la que se mire”.

El presidente Luis Lacalle Pou habló sobre Venezuela en la última cumbre del Mercosur

Consultado respecto a si evalúan que hay una dictadura en Venezuela, Álvarez manifestó que “la posición del Frente Amplio es que no resolvemos nosotros las etiquetas”. “Cuando estas elecciones terminen, se podrán sacar nuevas conclusiones”.

En línea con un frecuente argumento esgrimido por dirigentes frenteamplistas, el titular de la Carifa añadió que no les “corresponde” inmiscuirse en asuntos “de política interna”: “Va a ser muy importante para nosotros tener una valoración política luego de realizada esta elección. Muchos pensaban que este proceso electoral no se iba a dar y sin embargo se está dando. Por lo tanto, no nos queda más que acompañarlo y luego valorarlo en función de su funcionamiento y resultados”, concluyó.

En el poder desde 2013 –precedido desde 1999 por Hugo Chávez como líder de la “revolución bolivariana–, Nicolás Maduro se enfrenta en las urnas al veterano diplomático Edmundo González, erigido en el candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática tras la inhabilitación de María Corina Machado, quien de todos modos se mantiene como la principal referente de la oposición.

Se trata de la primera gran movilización no oficialista desde que Juan Guaidó se pusiera al frente de la oposición en 2019, hasta terminar desinflándose con el tiempo.

En un clima crispado por las inhabilitaciones, pero con Maduro habiendo anunciado que retomó el diálogo con Estados Unidos, el régimen chavista ha asegurado que respetará los resultados del 28 de julio –y hasta firmó un compromiso al que no accedió González, lo que el presidente utiliza como chicana para cuestionar que “pretenden gritar fraude” y “traer la guarimba”–. Al mismo tiempo, revocaron la invitación a los observadores de la Unión Europea.

La posición del Frente Amplio

Durante la campaña por las internas que se celebraron el 30 de junio, los principales dirigentes frenteamplistas evitaron pronunciarse sobre el tema acusando, al decir de Fernando Pereira, que los oficialistas “se preocupan por Venezuela solo cuando hay elecciones”.

El ahora candidato Yamandú Orsi había acusado tiempo atrás que es “otra picardía” de una “típica estrategia de campaña electoral”, y que “habría que preguntar por qué mandaron un embajador (el nacionalista Eber Da Rosa, suplantado luego por Silvana Montes de Oca) si estaba todo tan mal”.

El exintendente de Canelones también había deslizado que cuando le “gusta un caballo”, le “gusta que gane cuando corren otros”, en referencia a la inhabilitación a María Corina Machado, alegando que eso significaba “una trampita”. "Si dejás gente afuera, no es democracia", llegó a decir en otro momento.

Foto: Inés Guimaraens

El tema ya se había colado en la anterior elección. En ese entonces, tanto el candidato Daniel Martínez como el todavía ministro de Economía, Danilo Astori, y el expresidente José Mujica expresaron que lo de Venezuela era “una dictadura”, en días en que marcaban la agenda las denuncias del informe de Michelle Bachelet como comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Delegación del Frente Amplio viaja a China

La semana que viene partirá rumbo a China una delegación del Frente Amplio como parte de un encuentro de “confraternidad” con el Partido Comunista que gobierna el gigante asiático.

El equipo irá encabezado por el actual responsable de administración de la coalición de izquierdas, Jorge Gotta, a nombre de la presidencia de la fuerza política. También integrará el grupo el senador comunista Óscar Andrade.