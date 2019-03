La Laguna del Diario quedó verde por una limpieza que se hace todos los años

La Intendencia de Maldonado comenzó la limpieza de la Laguna del Diario, a la que desde hace más de15 años la vegetación le empezó a ganar al agua y anualmente la cubre casi en su totalidad. La comuna no tiene otra opción que cortar esa vegetación y extraerla, pero cuidando que la poda no sea a un ritmo muy rápido porque de lo contrario se puede propiciar la aparición de cianobacterias, según explicó a El Observador Betty Molina, directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado.

Por lo general, se empieza a cortar sobre noviembre pero las lluvias de diciembre obligaron a que se suspendiera la poda hasta fines de enero. Molina estimó que seguirán trabajando un mes más. La intendencia suele ofrecer la vegetación que corta a viveros de la zona para que sean usados como abono, pero no les es conveniente por lo que la comuna determinó enterrar lo que saca. El costo anual de esa poda es de unos US$ 100 mil y el año pasado costó unos US$ 150 mil porque se le agregó el proceso de refulado (relleno de arena).

A esa tarea se le suma la limpieza del sedimento del fondo de la laguna, que se traduce en barro. Molina afirmó que como la parte más profunda de la laguna está cerca de la ruta la limpieza se complica porque sacan sedimento y a las pocas horas vuelve. En una limpieza matutina suelen dejar unos 30 centímetros en la zona de la ruta pero en la tarde aumentó nuevamente a entre 70 y 80 centímetros.

La jerarca dijo que la intendencia está trabajando en un proyecto para tener compuertas de fondo y que la laguna no se desborde, como sucede cuando llueve mucho. “Hay vecinos que cuando llueve mucho no pueden llegar a sus casas. Al tener compuertas de fondo el nivel bajaría más rápido”, explicó Molina.

La laguna es definida como “urbana”, es una gran reserva de agua dulce y tiene cuatro hectáreas.