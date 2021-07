La larga noche de la nostalgia

El nombre y apellido a solas seguramente poco va a decirles y pensarán enseguida que se trata de un gran desconocido. Sin embargo, Robby Steinhardt fue uno de los músicos más innovadores e influyentes en la historia del rock, al haber sido contribuyente fundamental en dos canciones imprescindibles –entre muchas otras– que trascendieron épocas y modas, interpretadas por la banda de la cual formó parte. En la década de 1970, el grupo Kansas impuso un sonido característico –algo no tan fácil de lograr en ningún tipo de música– y sus portavoces fueron las canciones, Carry on My Wayward Son (Sigue adelante, mi hijo descarriado, 1976) y Dust in the Wind (Polvo en el viento, 1977), que pronto se convirtieron en himnos de una generación y resultan ineludibles a la hora de armar la lista de las 20 canciones más reconocibles en la historia del género. Steinhardt falleció el sábado 17 de julio, a los 71 años de edad, a causa de pancreatitis. Fue el violinista y una de las dos voces principales de Kansas, la del melenudo que hace los falsettos en las canciones mencionadas. El anuncio de su fallecimiento estuvo precedido por la muerte de otro músico de larga trayectoria.