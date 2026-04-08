¿Por qué cayeron tantos árboles durante el ciclón extratropical? Meteorólogo explicó que otro factor influyó además del viento

El fuerte ciclón extratropical registrado en las últimas horas causó varios estragos en Montevideo y en otros departamentos con ocurrencia de fuertes tormentas, vientos y caída de varios árboles que, entre otras cosas, provocaron un accidente de tránsito fatal en Maldonado .

Bajo esta situación, el meteorólogo Guillermo Ramis, en su diálogo diario con Informativo Sarandí , explicó las razones detrás de estas situaciones .

De acuerdo con el experto, más allá de los fuertes vientos registrados, lo que también propició el derrumbe de los árboles fueron las lluvias y el hecho de que el suelo quedó "empapado, enchumbado de agua" .

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Este mal tiempo, con el ciclón extratropical, irá "menguando" con el pasar de las horas, ya que hoy es el "último día" con dicho mal tiempo.

Las ráfagas de viento asociadas al ciclón extratropical se sintieron con fuerza entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles, afectando a Maldonado, Montevideo, Canelones, San José y Colonia, según los reportes meteorológicos.

En Montevideo, los efectos del fenómeno se hicieron visibles desde temprano en la noche. Vecinos de distintos barrios compartieron imágenes de situaciones provocadas por el temporal, que además incluye tormentas y lluvias intensas durante la madrugada.

Además, este mal tiempo provocó la muerte de un hombre de 51 años tras que chocara contra un árbol que fue derribado por el temporal en Aparicio Saravia y San Pablo, en el departamento de Maldonado.

Por este accidente también fue afectado un segundo vehículo conducido por un hombre de 44 años que colisionó desde atrás contra el primer rodado. El conductor fue asistido en el lugar y diagnosticado como "consciente, alta en el lugar".