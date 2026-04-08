TUMO Uruguay abrió sus puertas: desde el lunes recibirá a mil adolescentes para capacitarse en tecnologías creativas

Después de varios meses en obra, este miércoles se inauguró el primer centro TUMO en Uruguay , un proyecto educativo gratuito nacido en Armenia que ofrecerá a adolescentes de 12 a 18 años formación en disciplinas vinculadas a las tecnologías creativas , de forma extra curricular .

Las clases comenzarán este lunes para los primeros mil adolescentes , aunque hubo más de 4.500 interesados en inscribirse. Por eso la intención de los responsables del proyecto –impulsado por Aeropuertos Uruguay en alianza con el Plan Ceibal– es ampliar los cupos progresivamente, alcanzando los 1.500 en 2026 .

En este centro ubicado en el predio del Aeropuerto de Carrasco habrá ocho disciplinas a disposición , de las cuales los adolescentes podrán elegir tres para profundizar , siempre siguiendo un modelo de aprendizaje autoguiado que surgió de la mano de Tumo en Armenia y es denominado Tumo Path .

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Las disciplinas que se dictarán en Uruguay son: programación, animación, música, inteligencia artificial generativa, cine, robótica, desarrollo de videojuegos y modelado 3D .

En la inauguración de este miércoles estuvo presente el presidente Yamandú Orsi, además de otras autoridades nacionales y vinculadas al proyecto, como Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de TUMO Uruguay, Martín Eurnekian, CEO de Corporación América Airports, Chris Shahinian, director de TUMO Internation, y Fiorella Haim, presidenta del Plan Ceibal.

Inauguración TUMO Uruguay (4) Foto: TUMO Uruguay

¿Cómo mantener a adolescentes motivados en un programa de autoaprendizaje? Gutiérrez sostuvo en rueda de prensa que los jóvenes se van "motivando naturalmente" al poder construir su propio camino y alcanzar logros en cada una de las disciplinas.

"Es una propuesta bastante innovadora basada en el autoaprendizaje y en una plataforma que va guiando de forma personalizada a cada estudiante", explicó. Además, los jóvenes tendrán a su disposición 250 computadoras de última generación, instrumentos musicales, equipamientos para moderar producciones, ecualizadores digitales, cabinas de sonido y otros equipamientos, destacó la organización en un comunicado.

Gutiérrez también apunto a la "complementariedad" que ofrece esta propuesta para los estudiantes, algo que también fue resaltado por el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, quien también estuvo presente en la inauguración.

Caggiani dijo que este tipo de proyectos "engancha muy bien" con el compromiso de la administración, que es duplicar la cantidad de estudiantes de la educación pública que participan en programas extracurriculares como este.

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Para dimensionar los contextos de los cuales provendrán los adolescentes, Caggiani explicó en rueda de prensa que habrá jóvenes de Colonia Nicolich y Barros Blancos, localidades cercanas a la zona del aeropuerto, pero también de Casavalle, quienes serán trasladados en un ómnibus aportado por el Ministerio del Interior.

De esta manera, el jerarca destacó el "complemento" que supone contar con centros de este tipo.

La propuesta de TUMO en Uruguay incorporó en los últimos meses como socios a la Intendencia de Canelones y a Google.

El edificio de más de 2.500 metros cuadrados implicó una inversión de US$ 10 millones por parte de Aeropuertos Uruguay y cuenta con distintos espacios destinados a la formación de los adolescentes, lo que incluye salas de autoaprendizaje, robótica, música y un gran auditorio ubicado a la entrada.