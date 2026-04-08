Atención viajeros de Uruguay, Argentina y de otros 28 países: confirman el precio del ETIAS para viajar a Europa

La Unión Europea (UE) confirmó el monto del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, por sus siglas en inglés) que debarán abonar los viajeros provenientes de Uruguay , Argentina y otros 28 países exentos de visa para ingresar a las naciones pertenecientes al Espacio Schengen .

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El permiso que entrará en vigencia el último trimestre de 2026 para aquellas personas que arriben al bloque por turismo y/o negocios, y vinculado al pasaporte, tendrá una validación de tres años o hasta que caduque el documento de viaje, si esto ocurre antes.

"Con una autorización de viaje del ETIAS válida, podrás entrar en el territorio de estos países europeos tantas veces como lo desees para estancias de corta duración: normalmente, de hasta 90 días en un período de 180 días", señaló el sitio oficial en su apartado descriptivo.

Europa pedirá el permiso ETIAS a los viajeros uruguayos en 2026

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No obstante, el ETIAS no garantiza la entrada inmediata. A la llega del viajero, un agente de guardia de fronteras chequeará el pasaporte y otros documentos a fin de comprobar el cumpliento de ingreso.

¿Dónde hacer el trámite de solicitud del ETIAS para viajar a Europa?

El trámite de solicitud de la autorización de viajes ETIAS ya se puede gestionar de manera online mediante un formulario disponible en el sitio web o la aplicación móvil del ETIAS.

¿Cuánto costará el permiso de viajes ETIAS?

La solicitud de autorización de viaje del ETIAS costará 20 Euros, aunque algunos viajeros están exentos del pago de esta tasa.

¿Cuándo se obtiene el permiso de autorización ETIAS para viajar a Europa?

Luego de completar el formulario online de ETIAS, los solicitantes recibirán un correo electrónico de confirmación de la presentación, que incluirá un número único que se recomienda guardar para futuras referencias.

Finalmente, cuando se obtenga la autorización de viaje, se deberá asegurar la correcta impresión del nombre, número de pasaporte y demás datos personales. En caso de existir algún error, no se permitirá cruzar la frontera.

image Entra en vigencia el permiso ETIAS para viajar a Europa

Si la solicitud es denegada, en el correo electrónico se indicarán los motivos de esta decisión. También se incluirá la información sobre cómo recurrir, datos sobre la autoridad competente, así como el plazo pertinente para recurrir.

¿Qué países pedirán el ETIAS en 2026?

Los países del espacio Schengen que pedirán ETIAS para ingresar a Europa son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

¿Quiénes necesitarán ETIAS para entrar a Europa desde 2026?

Los viajeros de entre 18 a 70 años procedentes de uno de los siguientes países deberán tramitar el permiso ETIAS desde 2026 para ingresar a Europa.