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Inumet informó dónde se registraron las rachas de viento más intensas: alcanzaron 111 km/h en la madrugada

Según los datos difundidos por el organismo, la ráfaga más fuerte se registró sobre las 02:00 de este miércoles

8 de abril de 2026 12:44 hs
Los vientos más fuertes soplaron en Canelones

Los vientos más fuertes soplaron en Canelones

Diego Battiste

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cuáles fueron las rachas de viento más intensas registradas entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, en el marco del ciclón extratropical que afectó al país.

Según los datos difundidos por el organismo, la ráfaga más fuerte se registró en San Jacinto (Canelones), donde el viento alcanzó los 111 km/h sobre las 02:00 del 8 de abril.

En segundo lugar se ubicó Atlántida (Canelones), con 106 km/h, con registros tanto en la noche del 7 como en la madrugada del 8. Le siguieron Santa Teresa (Rocha) con 103 km/h, Laguna del Sauce (Maldonado) con 102 km/h y Punta del Este (Maldonado) con 100 km/h.

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Los datos corresponden a mediciones realizadas entre las 00:00 del 7 de abril y las 10:00 del 8 de abril, período en el que el sistema meteorológico generó fuertes vientos, lluvias y múltiples afectaciones en varias zonas del país.

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