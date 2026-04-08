Inumet informó dónde se registraron las rachas de viento más intensas: alcanzaron 111 km/h en la madrugada

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cuáles fueron las rachas de viento más intensas registradas entre el martes 7 y el miércoles 8 de abril, en el marco del ciclón extratropical que afectó al país.

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Según los datos difundidos por el organismo, la ráfaga más fuerte se registró en San Jacinto (Canelones), donde el viento alcanzó los 111 km/h sobre las 02:00 del 8 de abril.

En segundo lugar se ubicó Atlántida (Canelones), con 106 km/h, con registros tanto en la noche del 7 como en la madrugada del 8. Le siguieron Santa Teresa (Rocha) con 103 km/h, Laguna del Sauce (Maldonado) con 102 km/h y Punta del Este (Maldonado) con 100 km/h.

Los datos corresponden a mediciones realizadas entre las 00:00 del 7 de abril y las 10:00 del 8 de abril, período en el que el sistema meteorológico generó fuertes vientos, lluvias y múltiples afectaciones en varias zonas del país.