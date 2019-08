La ley trans vigente afecta a todos los niños

Por Dr. Diego Velazco Suarez

Se ha informado, en parte, sobre los daños que puede ocasionar la ley trans, especialmente en los menores. Pero ¿ello se limita a un porcentaje pequeño de los niños: a los que tienen actualmente una autopercepción diferente al de su sexo biológico? Veremos que no: todos los niños y todas las familias serán afectados en mayor o menor medida.

En la familia, los niños son educados como niños y las niñas como niñas. Pero en la escuela, se enseña que son neutros y que, luego de unos años de prueba, deben decidir si son varones, mujeres, trans, etc. Esta concepción de la sexualidad, llamada perspectiva de género, ahora, al haberse incorporado en la ley trans vigente, es invocada por el Estado como la visión “consagrada legalmente”, para negar que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones. Adoctrinamiento en un pensamiento único para todos los niños: tanto en escuelas públicas como privadas, pues se alega que es un derecho del niño al que los padres no pueden oponerse, “aun cuando no coincida con sus valores y creencias”. 1

Fundándose en la ley trans, a todos se les enseñará que el sexo es algo que se les asigna en el nacimiento (art. 1 de la Ley): que es una construcción social del patriarcado para dominar a las mujeres, estigmatizar como antinaturales a los Lgbtiq, e invisibilizar la sexualidad de los menores negándoles su derecho a una sexualidad libre, placentera, recreativa y no procreativa.

¿Exageramos? ¡Nos quedamos cortos! Esto ya está en la propuesta de educación sexual vigente desde el año 2008 (en la formación docente, en la Guías y en el Programa), pero carecía de sustento legal. Veámoslo.

En el material de la ANEP para la formación docente, se explica qué es la “perspectiva de género”: “Desde una perspectiva de género, la sexualidad es un campo de opresión de las mujeres y de dominio masculino”; según el “modelo hegemónico”, la sexualidad es “adultocéntrica, donde la sexualidad de niños y niñas es negada, y cargada de significado adulto…”.2

En las Guías didácticas, se plantea, como “idea fuerza a transmitir”: “…recibimos diferentes mensajes sobre el cuerpo, el erotismo y el placer, que cercenan nuestro derecho a vivir una sexualidad recreacional e independiente de la reproducción”. 3 Y se confiesa que “la escuela es el ámbito privilegiado para problematizar las diferentes creencias que poseen los niños”: “…no alcanza con una única instancia de trabajo en la clase para su problematización, sino que es necesario un abordaje sistemático para contribuir a desnaturalizarlos” 4 (a los roles y estereotipos de género).

Por último, en el Programa de Educación Inicial y Primaria, vigente desde el año 2008, a los 3 años, se les plantea la “identidad de género”, a los 4, “lo masculino y lo femenino como construcciones sociales” y a los 10 años (5° grado): “el derecho a la opción sexual”, teniendo en cuenta los diferentes “modelos de orientación sexual”.

¿Por qué a esas edades tan tempranas? Porque (conforme han explicado las autoridades) después, las hormonas de la pubertad no les permitirían optar libremente.

Se adoctrinará en una concepción de la persona y su sexualidad no compartida por muchos padres; se problematizará a niños que no tienen problemas, causándoles un grave daño psicológico y se les dirá que tienen derecho al cambio de sexo, en los documentos y mediante tratamientos hormonales, aun sin consentimiento de los padres.

Todo esto se viene haciendo desde hace diez años, porque, según el Programa de Primaria, se considera que la educación es una “praxis liberadora”, “acto político fundamental”: “el poder de producir y difundir verdades es poder para producir y difundir ideología”.

Pero ahora, gracias a esta ley, el Codicen5 considera que, aunque hay “distintas concepciones” “sobre la sexualidad”, hay una oficial: una “recepcionada legalmente”.

Esta debe enseñarse de acuerdo a “los programas de la asignatura y a la bibliografía auspiciada por las autoridades”, siendo ello “competencia exclusiva” de la ANEP, “aún cuando no exista coincidencia con la visión de algunos padres”. Aclarando que “la misma propuesta educativa que se imparte para la Enseñanza Pública debe aplicarse a la privada habilitada, no pueden haber diferencias”.

1 Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria, CEIP –

UNFPA – Gurises Unidos.

2 “La Educación Sexual – Marco Conceptual y Metodológico”, documento base del

Curso de Educación Sexual del Programa de Educación Sexual de la ANEP.

3 “XX Técnicas Grupales para el Trabajo en Sexualidad con adolescentes y jóvenes”,

Valeria Ramos Brum – Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, 2011.

4 Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria, CEIP –

UNFPA – Gurises Unidos.

5 Ver en www.redpadresresponsables.com, en “ETAPAS PETITORIO”, escritos: “CODICEN deniega

expresamente recurso de revocación” y “CODICEN contesta demanda y opone excepciones”.