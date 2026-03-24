Punta del Este: detuvieron a un pescador artesanal que vive en el puerto y estaba golpeando a un lobo marino

Prefectura de Punta del Este detuvo a un pescador artesanal tras denuncias por agredir a un lobo marino en el puerto.

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El hombre, quien también es un residente de la zona, fue visto por vecinos pidiendo dinero y atacando a un lobo .

"Le estaba pegando" a un lobo marino, contó el prefecto de Punta del Este, Ignacio Álves, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

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"Ante esta situación, concurrió personal de la unidad, se procedió a notificarlo y, como continuó con la misma conducta, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la detención ", continuó.

Tras esto, y según explicó Álves, revisaron las cámaras de videovigilancia del puerto y además tomaron las actas correspondientes por orden del fiscal del caso.

"Es una persona mayor de edad que ya fue intervenida en varias oportunidades", mencionó el prefecto.

"Es un patrón de pesca artesanal que vive acá mismo en el puerto", añadió sobre el detenido.