La marea roja se llevó puesto a Polo

Náutico dio la nota de la 15ª fecha del Campeonato Uruguayo femenino de hockey sobres césped al ganarle al líder Carrasco Polo por 2 a 1 despojándolo de su invicto.

Lucía Serra y Lucía Dieste fueron los autores de los goles para el equipo de Andrés Vásquez, vicecampeón en 2016 perdiendo la final justamente con Polo que sobre el final descontó por intermedio de Camila Piazza, mediante tiro penal.

En dos fechas, Náutico le descontó cinco puntos a Carrasco Polo que para colmo perdió por el resto de la temporada a Matilde Kliche, una de sus principales piezas en el ataque.

Este miércoles, Las Cimarronas viajarán a Chile para disputar la Hockey Series a partir del lunes próximo por lo que por dos fechas, los equipos perderán a sus jugadoras de selección y Carrasco Polo (siete jugadoras).

Náutico dejó el torneo al rojo vivo.

Yacht, por su parte, sigue en alza y quedó a un solo punto del tercero, Old Girls A, al ganarle 1-0 en cancha de Seminario con gol de Verónica Dupont.

Lo que sigue apasionante es la lucha por las quintas, sexta y séptima plaza ya que los siete primeros de la Tabla Anual pasan directamente a playoffs y del octavo al décimo jugarán un playoff reclasificatorio para ser rival del número 1 de la fase regular.

Biguá derrotó 3 a 1 Old Girls B con goles de Natalia Díaz, Alexandra Melhem y Federica Burgos contra uno de Florencia Gomensoro.

Old Sampa sigue en racha: derrotó 2-1 a Woodlands con tantos de Jimena Rodríguez y Lucía Lamberti contra uno de Valentina Castagnet.

Por último, Old Christians se recuperó y le ganó con lo justo 2-1 a Old Ivy con doblete de su goleadora Victoria Barbero marcando Belén Algorta para Ivy.

Posiciones

Carrasco Polo 38

Náutico 32

Old Girls A 28

Yacht 27

Biguá 20 (+1)

Old Christians 20 (-3)

Old Sampa 17

Woodlands 16

Old Girls B 10

Old Ivy 2