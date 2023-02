"La metodología la define la fiscalía": Fossati le contestó al abogado de Leal y criticó "los juicios mediáticos"

Después de siete minutos de declaración, la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, le pidió a Gustavo Leal que no continuara hablando. Para ella, lo que había dicho hasta el momento, ameritaba cambiar su calidad de testigo a indagado. Este miércoles, el abogado del exjerarca ministerial, Diego Camaño, entregó un escrito en Fiscalía pidiendo que se le explicaran los motivos.

El Observador informó ese mismo día que la Fiscalía volvió a citar a Leal a declarar el próximo martes. Sin embargo, Camaño, al ser consultado por Búsqueda, explicó que esa citación es previa a la presentación del escrito y exigió: “Primero la Fiscalía nos tiene que informar los cargos y luego definiré los pasos a seguir”.

A raíz de ello, la fiscal Fossati dijo a El Observador: "La metodología de la investigación la define la Fiscalía. Si estima pertinente plantear objeciones, debe transitar las vías formales legales. Los 'juicios mediáticos' provocados a través de la convocatoria de los medios de comunicación a la puerta de la Fiscalía en momentos en que se presenta un escrito no están regulados en el Código del Proceso Penal".

El abogado explicó este miércoles en la puerta de la Fiscalía que si la investigación se redujera a la visita que realizó a los padres de Alejandro Astesiano, esta tuvo lugar en Barra do Chuí (lado brasileño) y la Fiscalía no tiene jurisdicción.

"Solicitamos que la fiscal diga cuáles son los hechos con apariencia delictiva que se le imputan. También pedimos que explique por qué actuó la dirección de Asuntos Internos, una dependencia que depende del ministro (del Interior) directamente y que tiene como cometido investigar al personal (policial)", señaló en ese entonces.

Para Fossati, "no es correcto hablar de 'cargos' en instancia de investigación no formalizada" e insistió en que el Código del Proceso Penal "no regula incidencias extrajudiciales".

A su vez, afirmó que el coordinador de su Fiscalía ya le explicó que ella en persona atenderá todas sus inquietudes el próximo martes.