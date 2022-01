"La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores", los dichos del diputado Lust en una reunión con asesores en 2020

En una reunión de agosto de 2020 con dos colaboradores de su sector, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust aseguró que “la mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores", en una conversación difundida por Búsqueda y que confirmó El Observador.

Las palabras en cuestión fueron dirigidas a Adrián Puppo, integrante del sector Cruzada Oriental de Cabildo, con el que Lust alcanzó el puesto de representante nacional en las elecciones de 2019, bajo la lista 84. Puppo fue acusado en la justicia por violencia de género por golpear a su novia, por lo que fue apartado del partido por su tribunal de disciplina.

El diputado aseguró que iba a pedir el expediente de Puppo en el tribunal, y luego dijo: “La mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá, ¿y a vos que estás procesado porque le pegaste una piña a una mina te van a echar?”. Puppo aclaró que no había golpeado a su pareja, y Lust le respondió "le hubieras pegado, porque te hicieron una cosa... A vos te la pusieron de garrón. ¡Sos un nabo!”, dice Lust en la conversación según el audio al que accedió El Observador.

En diálogo con El Observador, Puppo afirmó que Lust nunca pidió su expediente ante el tribunal de disciplina, pero él, según dijo, tampoco obtuvo respuesta "ni del tribunal de disciplina, ni de la comisión directiva, ni de la junta departamental oficialmente". Solo se reunió con el presidente de la junta en ese momento, el coronel retirado Eduardo Radaelli, quien le aseguró que luego de terminado el proceso judicial podría volver al partido.

El Observador intentó comunicarse con el diputado Lust pero no obtuvo respuesta ni a las llamadas ni a los mensajes.

Puppo explicó que él nunca ingresó de forma oficial al partido, sino que se mantuvo como "simpatizante", algo que está amparado por los estatutos de Cabildo Abierto. "No solicite ingreso al mismo en ningún momento, tampoco cumplí con la cuota pecuniaria, y nunca me registre en ningún padrón", detalló. El exmilitante apeló en su momento la sanción porque, según los estatutos, los simpatizantes no son pasibles de sanciones, por lo cual presentará una solicitud a la Corte Electoral para que intervenga.

El exintegrante de Cruzada Oriental, hoy alejado del partido sin intenciones de regresar, reconoció su culpa en el caso de violencia de género y expresó que "di cuentas de la responsabilidad de mis actos, y afronte las consecuencias de los mismos".

Hace un mes el diputado Lust intentó volver a contactarse con Puppo para sumarlo a una nueva agrupación dentro del partido, situación que el exmilitante cabildante rechazó de forma enfática. "Como él mismo dijo, el partido Cabildo Abierto es dominado por una cúpula de camaradas exmilitares con una ideología corporativa-militar al mejor estilo Franquista, distando mucho de los ideales artiguistas por el que milite en su momento", criticó.

No es la primera vez que el nombre de Puppo está asociado a dichos polémicos en Cabildo Abierto. El exmilitante también fue a quien el exvocal de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de Cabildo Abierto, Enrique Montagno, le dijo que había armado una estrcutura en el organismo y había colocado a 135 cabildantes. Ls difusión de la grabación de esa charla derivó en la renuncia del dirigente cabildante.