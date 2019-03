La mosca que le pone presión al gobierno para asistir a Caputto

A las preocupaciones que ya tenía el gobierno uruguayo sobre el potencial riesgo de la pérdida de algún mercado –principalmente el estadounidense – y los 2 mil trabajadores que pueden quedar parados y generar un importante impacto social en el desempleo del departamento de Salto, tras el pase a concurso de la empresa Citrícola Salteña (Caputto), se le suma uno más que hasta el momento no había sido mencionado: la mosca de la fruta.

En referencia a este punto, el directivo de la Intergremial Hortícola de Salto y delegado de la Junta Nacional de la Granja, Ítalo Tenca, dijo a El Observador que si la fruta no es cosechada a tiempo y se cae, puede generar “un problema muy complejo” en referencia al propagación de la mosca de la fruta.

Por su parte, el director de Servicios Agrícolas, Federico Montes, explicó que esta clase de riesgo fitosanitario cuando la fruta cae donde se cosecha, implica una "plaga cuarentenaria" que no solo afecta a los cítricos, sino también a varios cultivos más como pueden ser a los manzanos, los perales o guayabos.

Según pudo saber El Observador, desde el Poder Ejecutivo la preocupación aumenta a medida que los plazos apremian. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dio este lunes en el Consejo de Ministros la orden de que el gobierno encuentre una solución en los próximos días para que al menos se levante la próxima zafra. El Prosecretario Juan Andrés Roballo y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, son jerarcas más activos y han concretando varias reuniones con actores involucrados, entre ellos el sindicato de la empresa.

Si bien desde la Liga de Defensa Comercial, síndico asignado por la Justicia, se mantuvo una reunión con el gremio de la empresa en la que se les aseguró el pago de los jornales futuros, para poder abonar lo adeudado a los trabajadores –aproximadamente US$ 1 millón-, hoy existe tanto imposibilidad jurídica como material al estar vigente el concurso y no haber fondos.

El gobierno conformó un Grupo Interministerial de Empleo que trabaja en la actualidad en encontrar una solución parcial y que volverá a reunirse este viernes.

La empresa cerró el ejercicio de 2018 con un pasivo por US$ 64 millones y un activo de US$ 79 millones, sumado a pérdidas netas durante varios ejercicios consecutivos. Para poder operar Caputto necesita al menos US$ 2 millones.

De acuerdo a última encuesta Citrícola publicada por la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), durante 2018 se verificó una fuerte caída de los volúmenes de producción de cítricos, que totalizó casi 270.000 toneladas. En particular se vieron afectadas las mandarinas (-23%) y de naranjas (-19%). La producción de limones se mantuvo estable.

Según el anuario Opypa, esta afectación respondió principalmente a la sequía de principios de 2018, así como al proceso de cambio varietal que atraviesa el sector.

En 2018, las exportaciones del sector citrícola totalizaron US$ 62,2 millones, una retracción del 22% respecto al año previo. En términos de valores, los precios promedio descendieron un 9,5% en 2018 (US$ 748 la tonelada) en comparación a 2017. El mejor precio alcanzado fue en 2007 con un pico de US$ 827 por tonelada.

En un comunicado, luego que Caputto pidiera el concurso de acreedores ante la Justicia, señaló que desde 2012 afrontan problemas que deterioraron progresivamente sus finanzas. "La derogación del sistema de preferencias arancelarias por la Unión Europea, la pérdida de competitividad por atraso cambiario, el aumento de los costos laborales sobre la inflación, el aumento de tarifas públicas y eventos climáticos extraordinarios como los acontecidos en los años 2012, 2016 y 2018. A esto debe sumarse la incomprensión del aparato sindical frente a estas circunstancias".