La RAE le dice no al lenguaje inclusivo y aprueba el uso de "wasap"

Según la Real Academia Española (RAE) ya no hay que decir "mandame un whatsapp", sino "mandame un wasap". Así lo indica el primer libro de estilo publicado por la institución, que tiene como objetivo establecer reglas comunes de uso del idioma, dirigido sobre todo a los escritores digitales. En el texto, además, se rechaza la utilización del lenguaje inclusivo, y estipula reglas de escritura al momento de escribir en las redes sociales.

La RAE asegura que no es un libro académico, sino un texto que reúne "píldoras de cuestiones gramaticales y ortográficas", señaló el coordinador de la obra y director honorario de la Academia, Víctor García de la Concha. Por ejemplo, cambiar el término "youtuber" por "yutubero"

Este libro de estilo, insistió el director honorario de la RAE, quiere responder a las dudas más frecuentes que se ponen de manifiesto en las más de 60 millones de consultas que recibe la Academia todos los meses sobre el uso de una lengua que hablan más de 500 millones de personas.

Hoy se ha presentado en la RAE el «Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica». La obra ha sido coordinada por el director honorario de la RAE, Víctor García de la Concha, y editada por @editorialespasa: https://t.co/JkHTUkvqSP pic.twitter.com/AecwZsTt1q — RAE (@RAEinforma) November 26, 2018

Y para que estas personas puedan hablar y escribir "como un libro abierto y como los ángeles digitales" se ha realizado esta obra, señaló su coordinador, que explicó que se trata de señalar las normas que garanticen la comunicación.



"Todos somos comunicadores", recalcó el académico, que destacó la necesidad de que la escritura digital respete las normas lingüísticas: "Hay que escribir con fidelidad a la ortografía y a la gramática".

Por ejemplo, el manual establece que en los mensajes digitales, se tolera (aunque no se recomienda) que los signos de exclamación o interrogación vayan solo al final, siempre que se entienda en qué momento empieza la pregunta o lo que se quiere enfatizar. Lo mismo sucede con las abreviaciones como TQM (te quiero mucho). Se sugiere, además, que al escribir mal una palabra, se agregue con un asterico la corrección, algo que habitualmente se ve en las redes.

Negando el inclusivo

"El masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. No hay razón para pensar que el género masculino excluya a las mujeres en tales situaciones", estipula el manual. Eso refuerza la postura de la RAE de rechazar la utilización del lenguaje inclusivo. García de la Concha dijo durante la presentación, en declaraciones recogidas por El País de Madrid, que "no hace falta forzar para duplicar". "No hablamos así", ante casos como el de "los españoles y las españolas", expresó.

Fuente: Con base en EFE