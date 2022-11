La razón por la que el actor Brendan Fraser se niega a asistir a la próxima gala de los Globos de Oro

El actor Brendan Fraser ha dicho que no asistirá a la próxima gala de los Globos de Oro, que se celebrará en Los Ángeles en enero.

La estrella, conocida por películas de The Mummy, es uno de los favoritos de la temporada de premios de Hollywood por su papel en la película The Whale.

En 2018, Fraser denunció que Philip Berk, presidente del organismo organizador de los Globos de Oro, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), le había tocado el trasero en 2003.

Fraser dijo que el incidente le hizo "refugiarse en sí mismo" y "sentirme solitario".

La HFPA concluyó que Berk "tocó inapropiadamente" a Fraser, pero que ello "tenía la intención de ser tomado como una broma y no como un avance sexual".

Cuando se le preguntó a Fraser en una nueva entrevista con la revista GQ si iría a los Globos de Oro del próximo año si fuera invitado, respondió: "Tengo más historia con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. No, no participaré".

"Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Me pueden llamar muchas cosas, pero eso no".

El incidente de 2003 ocurrió en un evento en el Hotel Beverly Hills, y Fraser le dijo previamente a la revista que sintió el dedo de Berk cuando comenzó a "moverlo" alrededor de su trasero.

"Me sentí mal", dijo el actor en 2018. "Me sentí como un niño pequeño. Sentí que tenía una bola en la garganta. Pensé que iba a llorar".

"Sabía que cerrarían filas"

Luego, exigió y recibió una disculpa, pero Berk le dijo a GQ en 2018: "Mi disculpa no admitió haber actuado mal, lo habitual: 'Si hice algo que molestó al Sr. Fraser, no fue intencionado y me disculpo'".

La HFPA concluyó que el incidente fue una broma después de llevar a cabo una investigación interna. Berk le dijo a GQ que Berk no había enfrentado ninguna acción disciplinaria.

"Sabía que cerrarían filas", dijo Fraser en su última entrevista. "Sabía que patearían la lata por el camino. Sabía que se adelantarían a la historia. Sabía que ciertamente no tenía futuro con ese sistema tal como era".

Fraser ha recibido críticas entusiastas por The Whale, en la que interpreta a un profesor de literatura con obesidad mórbida.

Es ampliamente considerado como el favorito para ganar el premio al mejor actor en los Oscar del próximo año, lo que normalmente se repetiría en ceremonias precursoras como los Globos de Oro.

La crítica de Screen International, Wendy Ide, dijo que Fraser era "valiente y totalmente comprometido en su primer papel principal importante en una década".

"Es difícil imaginar que alguien sea tan cautivador en el papel", escribió Nicholas Barber de BBC Culture, y agregó que el actor "merece ampliamente ser nominado al Oscar al mejor actor".

Los Globos regresarán como un evento televisado en enero después de que la cadena NBC cancelara la transmisión de la ceremonia de este año luego de controversias que incluyeron acusaciones de racismo, sexismo y conflictos de intereses.

Berk fue expulsado de la organización en 2021 después de compartir un artículo que describía al grupo Black Lives Matter como un "grupo de odio racista".

