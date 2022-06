La razón que llevó a Argimón a suspender sesión del Senado y el reclamo del FA para que pida disculpas

La decisión de suspender a los 20 segundos la sesión de este martes por parte de la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, respondió a razones reglamentarias, según dio a entender ella misma en diálogo con El Observador.

Argimón explicó que para llevar a cabo la sesión se necesitaban al menos 12 legisladores presente en sala. Sin embargo, llegada la hora, se encontró con que solo nueve de los 30 miembros del cuerpo habían asistido.

"Hace tiempo hay legisladores que se quejan porque nunca se puede empezar en hora", comentó.

En ese momento, estaban presente, en representación del Partido Nacional, los senadores Carlos Camy, Sebastián da Silva, Graciela Bianchi y Carmen Asiaín; por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y Raúl Lozano; por el Frente Amplio Enrique Rubio y Amanda Della Ventura y por el Partido Colorado Carmen Sanguinetti.

La vicepresidenta de la República había aclarado más temprano en el Parlamento que suspendería la instancia -que comenzaba a las 9.30 horas y se pospuso por 15 minutos- por no llegar al quórum necesario. “Siendo las 9:45 horas y no habiendo en sala la cantidad de legisladores, vamos a dar por levantada esta sesión porque la hora de inicio es las 9:30 horas”, dijo.

Molestias en el FA

El levantamiento de la sesión de este martes generó molestias en el Frente Amplio, que pretendía llevar adelante un reparo político sobre la reacción que tuvo la semana pasada Argimón frente a la senadora Amanda Della Ventura al calificarla como "atrevida". Como esa intención se cayó, desde la bancada opositora volverán a insistir en el planteo este miércoles.

Suspender la sesión "no es la costumbre", dijo el senador Enrique Rubio, quien remarcó a Telemundo que su compañera fue "destratada".

"En general sucede que a la hora del arranque de la sesión cuesta algunos minutos (que lleguen los legisladores). Es un apuro por salir de una situación. Nosotros habíamos avisado que hoy íbamos a hacer el planteo", sostuvo a ese medio.

El legislador aseguró que Argimón incumplió con el reglamento y pidió no ignorar este asunto: "Si quería hacer un planteo sobre la senadora tenía que bajar de la presidencia y realizarlo en sala. Fue un planteo extemporáneo, agresivo. No tiene precedentes en las legislaturas en las que he participado por parte de ninguno de los presidentes del Senado".

También dijo que la presidenta prometió llamarla y pedirle disculpas, algo que, de acuerdo a su versión, tampoco hizo.

Della Ventura, por su parte, recordó a El Observador que Argimón, en otras sesiones, ya había advertido una suspensión en caso de no contar con el número suficiente de representantes pasados los 15 minutos reglamentarios. A su entender, la decisión de este martes la "obligará" de ahora en más a hacerlo "siempre".