La rutina de gimnasia que merece la viralidad y el 10 perfecto

La rutina de la gimnasta Katelyn Ohashi, del equipo de gimnasia artística de la universidad UCLA, es el nuevo hit viral de estas horas. Y en este caso no se trata de un meme o de un blooper, ni hay gatitos ni otras mascotas involucradas. Es puro talento y entrenamiento.

Su rutina es una demostración de destreza en la que la excelencia técnica de saltos aparentemente imposibles se combina con una gracia en el baile que no es la tónica general en este deporte. En un campeonato que se realizó el sábado 12 en Anaheim, California, el ritmo de Proud Mary de Tina Turner y de I Want You Back de los Jackson 5's, Ohashi voló por los aires para aterrizar como una pluma, mientras que derrochaba energía, simpatía y pasos de baile perfectamente sincronizados.

Su entusiasmo pronto se le contagió a sus compañeros de equipo y a todo el público. Katelyn Ohashi obtuvo un 10 que ayudó a UCLA a ganar el torneo Collegiate Challenge.

La historia de esta gimnasta, sin embargo, también tuvo sus momentos amargos. Ohashi compitió profesionalmente durante muchos años y fue considerada una de las mejores de Estados Unidos, pero finalmente decidió abandonar la carrera olímpica para poder ir a la universidad. En el camino debió luchar contra las lesiones y las críticas por su tamaño y su peso. Finalmente pudo redescubrir su amor por la disciplina que ahora practica con tanta alegría.