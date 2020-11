La saga favorita de los millennials vuelve con serie y película

Con una de las líneas de juguetes más vendida del mundo, además de sus series de televisión, la marca de los Powers Rangers ahora será rescatada.

La franquicia vuelve a la carga con nuevos proyectos de cine y televisión. Y será en el marco de un universo compartido desarrollado por Jonathan Entwistle, el creador de las series de Netflix I am not okay with this y The End of the F***ing World. Ambas series están centradas en el crecimiento de los adolescentes, y la primera ganó un premio Peabody y un BAFTA.

Según informa The Hollywood Reporter, fue el estudio Entertainment One, adquirido por Hasbro, propietaria de los derechos de Power Rangers, quien encargó a Entwistle los proyectos

“Esta es una oportunidad increíble para llevar estos nuevos Power Rangers tanto a las nuevas generaciones como a sus fans. Llevaremos el espíritu de lo analógico al futuro, utilizando la acción y la narrativa que hicieron de esta marca un éxito”, comentó Entwistle.

Power Rangers es una serie de televisión estrenada en 1993 y una franquicia de marketing global, inicialmente llamada The Mighty Morphin Power Rangers (hay cuatro temporadas en Netflix), que utiliza una estética inspirada en los programas infantiles japoneses. La premisa involucra a un grupo de niños que se convierten en superhéroes, cada uno vestido con su propio color. El programa se emitió por primera vez en Fox Kids, canal que lo transmitía también en Argentina y Uruguay. Desde 2002 hasta 2009 fue propiedad de The Walt Disney Company, y readquirida en 2010 por Saban. Actualmente las series se emiten por Nickelodeon en Estados Unidos y a través de Cartoon Network en Latinoamérica. Una película también llegó a los cines en el año 1995.

En 2017, Lionsgate produjo y lanzó otra película para reiniciar el título, aunque haciéndola menos amigable para los más chicos y dándole una visión juvenil más inquietante. La película, que se puede ver en Netflix, fracasó en la taquilla, recaudando u$s 142 millones en todo el mundo con un presupuesto de alrededor de u$s 100 millones, y los planes para una serie de películas fueron descartados.

Al año siguiente, Hasbro se hizo con los Power Rangers y otras marcas de juguetes de Saban Properties, en una transacción por acciones y efectivo valorada en u$s 522 millones, con la idea justamente de iniciar un nuevo Universo de todos sus productos.

Pablo Hecker - El Cronista