La sencilla explicación de la foto de los Biden gigantes con los diminutos Carter

En la imagen, el presidente Joe Biden y su esposa, Jill Biden, se ven inusualmente grandes al lado de Jimmy Carter y la ex primera dama Rosalynn Carter.

La imagen fue tomada en la casa de Carter en Plains, Georgia, la semana pasada. La actual pareja presidencial llegó a ese estado del sur de EE.UU. como parte de sus actividades por los 100 días del mandato de Biden.

Y es cierto que Biden último es un poco más alto que Carter, que gobernó por el Partido Demócrata entre 1977 y 1981. Pero no tanto como da la impresión.

Pero el tamaño de los personajes en la foto, difundida este lunes por el Centro Carter, parece ser el resultado de la distorsión causada por el uso de una lente gran angular, dice el editor de imágenes de la BBC, Phil Coomes.

Un gran angular expande lo que está cerca del borde y comprime el centro. Los fotógrafos pueden usar este efecto óptico en su beneficio pero, como en este caso, puede crear una representación artificial de una escena.

El efecto también se ve exagerado por el hecho de que Jimmy Carter se está inclinando hacia atrás, mientras que Joe Biden está arrodillado frente a Rosalynn Carter.

El resultado fotográfico desató numerosas bromas en redes sociales.

Este usuario identificado como Deonardo La Vinci, por ejemplo, decidió intentar intercambiar los tamaños de los Carter y de los Biden:

"Aquí tienen. Lo arreglé", escribió.

Mientras que la usuaria Sister Celluloid comentó sobre la aparente superioridad física de los Biden:

We voted for Biden because he's a decent human being with sound policies but also because he and Jill are giants who will crush you if you make them angry.