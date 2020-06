La sensibilidad en suspenso y la libertad de expresión

Por Adolfo Umpiérrez Echenique

“El humor es la suspensión de la sensibilidad, [...] hasta las cosas más banales esconden una tragedia detrás”, dijo Carlos Tanco, creador y artífice de Darwin Desbocatti, el 20 de marzo de 2015 en el programa de Canal 20 El LadOculto. Esta es una definición no solo certera sino que también liberadora. Quien se ríe debe saber, como también dice Tanco, que no puede ser sensible en ese momento, porque entonces, tarde o temprano perderá la capacidad de reírse de cualquier cosa.

Quien pretenda refutar este postulado de Tanco deberá llevarlo al absurdo para darse cuenta de que es imposible hacerlo. Podemos hacer chistes sobre Jaimito –el niño irreverente que siempre tiene respuestas desubicadas para la maestra y compañeros– y tal vez estemos frente a un niño que no recibió la educación adecuada en su casa con las básicas del comportamiento en clase. ¿Esa tragedia personal es graciosa?

¿Quién indica dónde debe estar ese umbral de indignación? Pocas cosas más libradas a la subjetividad que el umbral de indignación frente al humor. Será cada uno el que sienta hasta qué punto puede soportar un chiste y si se siente agraviado podrá pretender que el artífice se disculpe. Entonces viene la segunda pregunta: ¿qué límite tiene el humor? Ninguno. Limitar el humor es derogarlo por completo porque se estaría utilizando la misma subjetividad que menciono antes para que se prohíba el abanico más amplio de chistes.

Molestarse por un chiste es aceptable y de recibo. Todos tenemos derecho a no tener la piel lo suficientemente gruesa como para no soportar cualquier tipo de humor. Pretender que quien detrás de un personaje hace un chiste que resulta ofensivo termine preso por delitos como apología al homicidio, al genocidio y al narcotráfico es peligroso, en primer lugar, y en segundo lugar es gracioso por lo absurdo. Pretender tomar por literal un chiste y buscar la prisión para el artífice muestra un serio problema para la abstracción, o bien una búsqueda de revancha. En ese tenor está escrita la denuncia presentada por Fernando Araújo, Roberto Araújo y Mariano Camacho en la Jefatura de Policía de Rivera. Mucho más absurdo es que este tema termine en el Senado de la República.

Los mismos que se indignan sobremanera por los chistes de Campiglia, hace unas semanas hicieron oídos sordos al ministro Luis Alberto Heber quien, en plena interpelación, hizo chistes sobre la gordura de un diputado. Si lo que quieren es que el humor deje de ser discriminatorio sería bueno que empezaran por ser ecuánimes. De otra forma, lo que los afecta no es el humor ofensivo, sino que solo son oportunistas que aprovechan otras razones para atacar a Rafael Cotelo. Eso es ser hipócrita.

La libertad de expresión debe defenderse a capa y espada. Si nos molesta lo dicho podemos ignorarlo o responderlo, lo que no podemos pretender es que se pague con cárcel un chiste. Mucho menos podemos pretender que se aliente a la censura previa. Eso no es democrático, o más claro, eso es fascista.