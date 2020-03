La sorpresa de los vecinos de Riccetto para su cumpleaños en cuarentena

Como tantas otras personas que cumplen años por estos días, el aniversario número 40 de María Noel Riccetto iba a transcurrir entre saludos vía redes sociales, llamadas y abrazos virtuales por Zoom y FaceTime. Pero su novio, el fotógrafo Ignacio Guani, se encargó de que el cumpleaños de la coordinadora académica de ballet de las Escuelas del Sodre fuera particularmente especial.

La bailarina se dirigió -engañada- hasta la salida del edificio en el que vive, que da a un patio interior, y al salir se encontró con una torta con las velitas prendidas y con todos los vecinos de los apartamentos adyacentes cantándole el feliz cumpleaños.

"No puedo compartir esto (la torta) con todos, ¿cómo hago?", bromeò. Y emocionada, agradeció a todos sus vecinos y lanzó besos a la distancia. En su cuenta de Instagram el mismo viernes, la bailarina compartió su particular festejo en una historia y luego subió el video editado por su pareja al feed.

"Y así de pronto.... llegaron los 40. 40 en cuarentena. Quien hubiera dicho. Pase un cumpleaños diferente si, pero no menos especial... para mi sorpresa fue uno de mis cumpleaños preferidos. En tiempos tan tristes como los que estamos viviendo compruebo que la gente solidaria y buena está más cerca de lo que nosotros pensamos!!! Muchos están en mi edificio.... ❤️ (Mi @nachoguani organizó todo. Encargó la torta @real_food_delicatessen y con ayuda reunió a nuestros vecinos para que me dieran esta sorpresa) Gracias a todos!!! Los que estaban, los que me llamaron, me escribieron o festejaron conmigo vía ZOOM, FaceTime o Whatssapp. Garcías a todos!!!!", escribió la uruguaya.