La trágica muerte de la actriz coreana Yoo Joo Eun a los 27 años: "Mi mente está gritando que ya no quiere vivir"

Yoo Joo Eun, la popular actriz coreana de 27 años, fue encontrada muerta en su casa. Su hermano mayor comunicó su fallecimiento en su cuenta de Instagram tras encontrar una carta de despedida:

"El 29 de agosto de 2022 Yoo Joo Eun dejó este lugar y se fue a un lugar cómodo. Para aquellos que tengan tiempo, por favor, despidan a Joo Eun en su camino", publicó en redes sociales.

Medios surcoreanos publicaron la carta de despedida de la artista. "Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi mente está gritando que ya no quiere vivir. Aunque la vida sin mí pueda estar vacía, vive con valentía. Estaré pendiente de todo. No lloren. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo", comienza la carta de la actriz.

Yoo Joo Eun se hizo muy popular por sus papeles en 'K-dramas' tan famosos como Big Forest (2018) y Joseon Survival Period (2019).

En su carta de despedida la actriz definió su pasión por la interpretación como una maldición: "Tenía muchas ganas de actuar. Era mi único propósito. Pero no fue fácil vivir esa vida. No quería hacer nada más. Eso me hizo sentir desesperada. Me di cuenta de que hacer algo que quieres es una bendición, pero sólo hacer eso también era una maldición".

"Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen. Y a toda mi familia y amigos cariñosos y a mis personas queridas. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencia. Siento no poder expresarlo bien. Pero aun así entenderán cómo me siento, ¿verdad?", escribió en otro fragmento.

Si bien se ha difundido la misiva y se presume un suicidio, las autoridades de Corea del Sur todavía no dan una causa de muerte oficial.