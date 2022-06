La vida desde los once pasos

Después de un partido para el olvido, aburridísimo incluso en los pocos momentos de emoción que tuvo, que duró 120 minutos, pero que podría haberse prolongado tres veces más tiempo y terminado igual cero a cero, tal como terminó, Australia clasificó al mundial de fútbol de Catar tras derrotar en tanda de penales a Perú, selección que en la copa América de 2019 nos había eliminado por la misma vía, desde los once pasos. ¿Es justo que un partido se decida mediante penales? No, pero como el fútbol es una metáfora de la vida y esta no se caracteriza por ser justa, pasó lo que debía pasar. El azar y el cansancio influyeron en el resultado. El futbolista peruano Alex Valera, que perdió su oportunidad de alcanzar la gloria nacional, se acordará el resto de su vida del pequeño gran fracaso tenido y que aconteció en cuestión de segundos, instantes breves de los que ni el implicado tuvo noción exacta.