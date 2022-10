Lacalle Pou defendió “gradualidad” de la reforma de seguridad social y dijo que faltan 5 mundiales para la “aplicación total”

La reforma jubilatoria del presidente Luis Lacalle Pou logró este lunes un nuevo mojón al recibir el apoyo de los cinco partidos que integran la coalición de gobierno, lo que habilitará al mandatario a enviar el proyecto al Parlamento el viernes, donde el Poder Ejecutivo espera que sea aprobado tras una discusión intensa pero breve y sin grandes modificaciones.

Si bien será formalmente refrendado el jueves en un Consejo de Ministros, el proyecto recibió el visto bueno de los socios en una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva en la que participaron Pablo Iturralde (Partido Nacional), Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Daniel Peña (Partido de la Gente).

El encuentro fue comandado por Lacalle Pou junto con el abogado Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma. Según reconstruyó El Observador a partir de la consulta a los líderes políticos, el presidente destacó que el gobierno estaba siendo “responsable” por haber acordado una reforma que era “necesaria, sostenible y justa” que había sido incluida en el Compromiso por el país y en la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El mandatario transmitió –en grandes líneas– cuáles eran las principales modificaciones al anteproyecto acordadas por los especialistas mientras que Saldain las explicó desde el punto de vista técnico. Luego, los líderes fueron manifestando uno a uno su opinión acerca de si los cambios contemplaban sus inquietudes. Todos dieron su aval.

Leonardo Carreño

Sanguinetti y Manini Ríos apoyan el proyecto

El principal punto destacado por el presidente fue que la reforma será “tan gradual” que la mayoría de los uruguayos no percibirán el cambio de sistema ya que los primeros en jubilarse con la “aplicación total” de los cambios lo harán en el 2040 con 65 años.

El aumento en la edad de retiro comenzará para los nacidos en 1973, quienes se jubilarán con 63 años en 2036, seguido por los nacidos en 1974, que se jubilarán con 64 años en 2038 y luego con los nacidos en 1975, que serían la primera generación en jubilarse con 65 años en 2040.

Esta modificación contempla parcialmente un pedido de Cabildo Abierto y del Partido de la Gente. Estos partidos habían solicitado que comenzara con los nacidos en 1974 en 2035.

A su vez, los otros dos grandes cambios refieren a las pensiones de sobrevivencia para personas viudas, cuyo sistema se mantendrá como hasta ahora y a la distribución de los aportes personales. Actualmente se destinan 7,5% para el BPS y 7,5% para las AFAP pero con la reforma pasará a ser 10% al BPS y 5% para las AFAP. Esta modificación fue impulsada por el Partido Colorado y permitirá que no haya caída en las jubilaciones medias.

Foto: Leonardo Carreño.

Saldain explicó los cambios técnicos

En rueda de prensa, Saldain dijo que no habrá pérdida salarial para ningún sector y que algunos grupos poblacionales recibirán aumentos porque todos los años trabajados pasarán a computarse.

Defensa

Conscientes de que la discusión pública se profundizará una vez que el texto llegue al Parlamento, el gobierno elaboró dos documentos breves que fueron distribuidos a los líderes partidarios y a los que accedió El Observador.

En uno de ellos, el Ejecutivo establece cuatro puntos para “defender” la reforma, que van desde la importancia de hacerla ahora hasta los beneficios para los jubilados con un especial énfasis en que la gradualidad la hará imperceptible.

Allí señala que el gasto en jubilaciones actualmente asciende US$ 6.000 millones –un 10% del PBI– y que si no se hace se van a necesitar US$ 400 millones extra en el 2040 (cuando entraría en vigor la reforma si se hace). “Pero en 2070 el gasto extra va a ser de unos US$ 1.800 millones. Esto muestra que tenemos que actuar AHORA –las mayúsculas son del gobierno– porque el gasto crece cada vez más y se va a volver incontrolable. Tanto, que no habrá recursos para otras cosas o se tendrá que aumentar impuestos”, dice el documento.

A su vez, manifiesta que al hacerse habrá un sistema “sólido, sostenible y más solidario” que permitirá empezar a “contener el gasto” y “revertir la tendencia al alza para poder mantener las prestaciones y ampliarlas”.

El texto subraya que la reforma será “tan gradual” que de aquí a que se jubile el primer uruguayo con 65 años “van a pasar 5 mundiales y 4 elecciones”. “El primer uruguayo se va a jubilar a los 65, 10 años después del Mundial de 2030 en Uruguay”, acota a modo de ejemplo.

“Hoy podemos hacer una reforma casi sin impacto para nadie, una reforma gradual, con un aumento de la edad de jubilación muy lento y progresivo”, agrega.

Como cuarto punto, el documento establece que la gente tendrá “beneficios” que empiezan a regir de inmediato apenas se apruebe la ley. “La reforma genera un sistema más solidario que expande derechos, le da más beneficios a los más vulnerables y hace que cada peso aportado cuente”.

Entre los derechos que destaca, menciona el “suplemento solidario” que además de sustituir la jubilación mínima “completa todas las jubilaciones de hasta $42.000; el ingreso mínimo garantizado para las personas de más de 70 años; la libertad de trabajo para los jubilados, y más derechos para las mujeres, que van a poder computar un año de trabajo por cada hijo (con máximo de 5) y 3 años en caso de hijos con discapacidad severa.