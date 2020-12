Lacalle Herrera sobre Vázquez: "Siempre le admiré esa capacidad de ser popular sin ser ordinario"

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera recordó este domingo a Tabaré Vázquez, a quien elogió por su capacidad de labrar "su propio destino" y ser un "caudillo popular".

"Siempre le admiré esa capacidad de ser popular sin ser ordinario", dijo en diálogo con Telemundo.

El expresidente (1990-1995) dijo que conoció a Vázquez la misma noche en la que los dos ganaron las elecciones. El último domingo de octubre de 1989 Lacalle Herrera se convirtió en presidente de la República y el oncólogo en intendente de Montevideo, cuando las elecciones nacionales y departamentales se celebraban el mismo día.

"Nunca lo había visto, pero sabía quién era. Salía de hacer declaraciones y yo entraba. Le dije: ¡Alcalde! Una broma que se hacía entonces y que siempre le hice cuando intendente", recordó el dirigente blanco, quien también dijo que durante su gestión "ayudó mucho" a la intendencia y financió la mitad de la obra del saneamiento de la época.

Pese a que no eran amigos, ambos tenían una "estima muy grande", según contó Lacalle Herrera. Y también dijo que muchas veces se reunieron en privado, sin que la prensa se enterara, en la casa de un amigo en común.

"Las discrepancias fueron muy grandes siempre, pero lo lindo son las coincidencias por encima de las discrepancias", dijo Lacalle Herrera.

El exmandatario contó que la última vez que vio a Vázquez fue durante la grabación del programa El Legado. "Él estaba filmando y yo llegué para filmar después. Lo encontré sentado en su silla de ruedas, mal de una pierna", contó.

"Me contó cómo se sentía. Le deseé fuerza, sabiendo que no estaba muy bien. Pero nunca pensé que era la última vez. En ese programa después me enteré que dijo tener dudas sobre la existencia de Dios. Estoy seguro que esas dudas se le han acabado en este momento", opinó Lacalle.