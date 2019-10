Lacalle no se anima a contar algunas cosas de su vida a sus hijos y les regaló un libro que las relata

En la entrevista con De Cerca Luis Lacalle Pou contó que hay cosas que no se ha animado a hablar con sus hijos, como por ejemplo, que consumió drogas en la adolescencia.

“Ahí tengo un problema porque no lo saben. Pero les regalé el libro (con su biografía) el otro día”, dijo Lacalle Pou..

Aseguró que no está preparado para tener esa conversación. “No sé. No tengo todas las respuestas. Si tuviera todas las respuestas no les regalaba el libro. Es más, no sé si están preparados por la edad que tienen a entender determinadas cosas”, le dijo.

Lacalle Pou habló sobre lo dura que fue la campaña hasta la interna. “Fue muy jorobada, hubo terrorismo político. Loli (por su esposa) los tuvo que sentar un día y hacerles escuchar los audios”, dijo el candidato.

“¿Por qué ella y no vos?”, le preguntó el periodista. “Ella es más perceptiva con esas cosas y se dio cuenta de que era un momento para hablar algunas cosas”, contestó.



