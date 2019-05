Lacalle Pou abrazará a Sartori después de la interna

A medida que pasan los días y las elecciones internas se acercan, Luis Lacalle Pou enfatiza en la necesidad de que la noche del 30 de junio, sea cual sea el resultado, termine con el abrazo de los cinco precandidatos nacionalistas en la casa del Partido Nacional. "Tenemos que cuidar nuestra casa, nuestro partido, para proteger el instrumento", dijo en más de un acto en las últimas semanas.

El líder del sector Todos cree que es necesario que el comienzo de la carrera electoral hacia el último domingo de octubre esté marcado por ese abrazo para mostrar que los perdedores le aguantarán el trote a quien represente a todo el partido como candidato y pueda ser el próximo presidente de la República. Sin embargo, para llegar a proyectar esa imagen de fraternidad el sector Todos debe dar algunos pasos previos.

Tanto Lacalle Pou como dirigentes de su entorno comenzarán en los próximos días a conversar con los diferentes precandidatos, así como con la presidenta del directorio nacionalista, Beatriz Argimón, para pedirles especialmente que, sea cual sea el resultado, todos estén el 30 de junio de noche en la casa nacionalista, indicaron a El Observador fuentes del sector.

Las llamadas y contactos se enmarcan en que las encuestas de intención de voto muestran a Lacalle Pou como el favorito para ganar la interna blanca pero también confirman un crecimiento del millonario Juan Sartori, que según varias consultoras logró superar a Jorge Larrañaga y se ubica en segundo lugar.

Ese panorama incomoda a Lacalle Pou puesto que la relación entre ambos precandidatos es más bien inexistente. No han tenido diálogo más allá de algún encuentro puntual en actos comunes del Partido Nacional o actividades en las que han sido invitados junto a precandidatos de otros partidos. De todos modos, en el entorno del líder de Todos consideran que es necesario incluirlo porque las fotos que mes a mes dan las encuestas lo marcan creciendo y como un competidor fuerte dentro del partido.

La búsqueda de la unidad nacionalista tuvo su punto de inflexión este miércoles, cuando el Directorio del Partido Nacional presentó unos spots de campaña que invitan a votar el 30 de junio a las internas, que no son obligatorias, pero también apuntan a destacar la necesidad de sacar a relucir el nacionalismo. Bajo la frase “orgullosamente blanco” y “¡Vamos que podemos!”, el partido como tal apunta a reforzar la imagen de una colectividad unida. De hecho, los spots tienen como protagonistas a Argimón pero también a cada uno de los precandidatos.

Esa insistencia en la unidad, en la foto y en el abrazo tiene su génesis en el clásico enfrentamiento interno de los blancos que los termina desgastando hacia las elecciones nacionales.

Lacalle Pou intenta dejar las diferencias lo más lejos posible y, por eso, en sus discursos repite una y otra vez que lo que existen son “matices”. "No podemos mirar un instante para el costado para pegarle un codazo a un compañero, si no, no entendimos nada", dijo en varios actos.

De todos modos, la tarea de preservar la armonía no es sencilla y ha tenido más de un traspié. El último tuvo como protagonistas a Sartori y Larrañaga, quién le respondió luego de que el empresario envió al Directorio del Partido Nacional una carta en la que amenazó con llevar a la justicia a los responsables de los “constantes ataques” desde las propias filas blancas.

“Además de ser actos de absoluta irresponsabilidad, son un grave atentado a la necesaria e imprescindible unidad partidaria”, escribió el sector de Sartori en la carta y agregó: “La constante campaña de agravios infundados y operativos maliciosos, que solo se explican por intereses subalternos, a la que está siendo sometido nuestro precandidato, no está en concordancia con la alta responsabilidad que pesa sobre la dirigencia del único partido que es alternativa real de cambio a la actual fuerza política que ejerce el gobierno".

“Le pido a Sartori que no anuncie denuncias penales a compañeros blancos. Los problemas internos del Partido siempre los debemos arreglar los blancos. Los adversarios estan afuera del Partido Nacional”, tuiteó Larrañaga en respuesta a Sartori luego de llamarlo y enviarle mensajes por Whatsapp sin obtener respuesta.

A eso se le sumó un ida y vuelta por quién le disputará el primera lugar a Lacalle Pou en la interna. Para Sartori, las encuestas ya marcan que hay un “mano a mano” que lo tiene a él como uno de los protagonistas. Para Larrañaga, Sartori quedará descartado de una competencia y será él quien pelee el segundo lugar en el partido.

¿Y el vice?

Es difícil predecir quién saldrá victorioso en la interna nacionalista pero, si la guía son las encuestas, la sonrisa más grande en la foto de todos los competidores en la casa del Partido Nacional la tendrá Lacalle Pou. Ni bien se apague la última cámara, comenzará una negociación en torno a quién integrará la fórmula presidencial junto con el ganador y, para eso, el tercer y segundo puesto serán determinantes.

Lacalle Pou ha repetido en entrevistas radiales que si la definición de la fórmula presidencial se compara a un partido de truco y él resulta el elegido como candidato, su rol será el de pie y el de los demás el de mano para proponer un candidato a vice. Es decir, la propuesta dependerá de los demás sectores.

A mediados de abril, Lacalle Pou dijo entrevistado en Diario de Campaña de Nuevo Siglo TV que “el candidato a vicepresidente en la elección que viene tiene que reunir dos condiciones: ser buen candidato o candidata y ser buen vicepresidente”. Para el líder del sector Todos, en un escenario sin mayorías parlamentarias como el que avizoran las encuestas, el vicepresidente “va a tener un laburo que no es changa”. “(Va a necesitar) mucha yerba, mucha paciencia, muy buen humor, capacidad negociadora, conocimiento del Parlamento, conocimiento de los textos legales del ordenamiento jurídico”, enumeró y adelantó que no serían ni Sartori, ni la ex precandidata Verónica Alonso, que ahora es dirigente del sector del empresario.

El escenario ideal, y al que apuestan en el sector Todos, es que el nombre se elija por consenso previo y que sea el que luego vote la convención.

El peso que tengan los distintos sectores dependerá de cómo marque cada precandidato en la interna y eso solo se sabrá cuando culmine el escrutinio, en los primeros días de julio.