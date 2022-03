Lacalle Pou cierra su segundo año con 51% de aprobación, según Opción: ¿cómo es la evaluación por áreas?

El presidente Luis Lacalle Pou cerró su segundo año de gobierno con una aprobación de 51% y una desaprobación de 23%, según datos de la consultora Opción divulgados este martes en Telenoche (canal 4).

Más específicamente, 20% opina que la gestión es “muy buena”, 31% dice que es “buena”, 24% señala que no es “ni buena ni mala”, 14% la valora como “mala” y 9% entiende que es “muy mala”.

La medición, realizada entre el 17 y el 26 de febrero, exhibe “cambios mínimos” respecto a las valoraciones de la gestión de gobierno del anterior trimestre.

Según el informe de Opción, “en una mirada “ntegral y contextualizada, el balance que la administración de Lacalle Pou obtiene tras dos años en el poder es claramente favorable al oficialismo, existiendo una brecha de 28 puntos entre quienes aprueban y desaprueban abiertamente la gestión”.

La consultora destaca que “los registros de aprobación sitúan al gobierno de Lacalle Pou como uno de los mejor evaluados a los dos años de gestión entre las administraciones uruguayas posteriores a la recuperación democrática”. Además, agrega que “en una mirada regional, el gobierno uruguayo se encuentra dentro del pequeño grupo de pares latinoamericanos en donde la aprobación supera con creces a la desaprobación”.

Opción señala que “los actuales niveles de aprobación son inferiores a los que el gobierno registró en los primeros meses de su mandato” –pasando de un 62% inicial al 51%–, pero “con la peculiaridad de que la pérdida de capital político de este gobierno ha sido leve (en comparación a gestiones como la de Jorge Batlle o la segunda gestión Vázquez)”.

Los datos indican que los diez puntos porcentuales de caída en la popularidad desde el inicio del gobierno se explican en gran medida por el deterioro de las percepciones entre los votantes del Frente Amplio.

“Se observa que los principales cambios a lo largo del tiempo han ocurrido al interior de los votantes frenteamplistas, donde progresivamente ha ido creciendo la desaprobación y disminuyendo la aprobación. Por ejemplo, mientras al primer año de gobierno la brecha evaluativa tenía un saldo negativo de -27, hoy trepa a -42”, dice el informe. “Esto significa que el deterioro de la aprobación gubernamental en el conjunto de la ciudadanía en la comparación punta a punta, se explica principalmente por cambios en el electorado opositor”, agrega el análisis de Opción.

Por el contrario, dentro de los votantes oficialistas “los registros han sido más estables, con una leve pérdida de capital político luego del primer semestre de gobierno y niveles de desaprobación que han sido invariablemente marginales (el máximo fue un 4% registrado en el tercer trimestre de 2021)”.

Dentro de la coalición multicolor, Lacalle Pou empezó su gobierno con 92% de aprobación y 1% de desaprobación. A fines de febrero exhibía 85% de aprobación y 3% de desaprobación.

En cuanto a la evaluación por áreas de gestión, “las tres principales registran saldos positivos pero con claras diferencias en los niveles de apoyo a la gestión de la pandemia, la seguridad y la economía”.

“La agenda del actual ciclo de gobierno ha estado dominada por tres grandes temáticas, dos que habitualmente se sitúan al tope de las preocupaciones ciudadanas (economía y seguridad) y una que irrumpió a causa de un fenómeno global ni bien iniciada la gestión (pandemia)”, dice el informe.

Respecto a la gestión sanitaria existe un “fuerte consenso”, con un 74% de los uruguayos que sostienen que la gestión de la pandemia es buena o muy buena y solamente un 9% la desaprueba. “Se trata de la única área de gestión donde el gobierno cuenta con brecha positiva dentro del electorado opositor. Aunque en términos de contagios y decesos 2021 fue para el país un año notoriamente más turbulento que 2020, el gobierno logró mantener un fuerte apoyo ciudadano en esta área clave de gestión, más allá de una caída coyuntural registrada en el momento más desfavorable en términos sanitarios (segundo trimestre de 2021)”, dice el informe.

Respecto a la seguridad pública, señala que se trata de “otro importante activo del gobierno aunque los guarismos no tengan la contundencia de los indicadores de aprobación sanitaria”. “Actualmente, 46% aprueba la labor del gobierno en seguridad, contra un 24% que la desaprueba (brecha de +22 puntos). Se trata de registros bastante similares a los de la aprobación general”, afirma Opción.

Según la consultora, en esta área “se observa el cambio más abrupto en la opinión pública uruguaya respecto a la segunda gestión Vázquez”, ya que a esta misma altura del ciclo de gobierno (2017) solo un 11% aprobaba la gestión en seguridad frente a un 68% que la desaprobaba.

En el área económica, por su parte, “se achica notoriamente la brecha entre quienes aprueban (40%) y quienes desaprueban la gestión del gobierno (30%), con un saldo de +10”, un registro “muy similar al obtenido al finalizar el primer año de gestión”.

“Esto marca un claro desacople entre los niveles de aprobación económica y los de aprobación general, un aspecto novedoso respecto al ciclo de gobierno previo. En un contexto de progresiva normalización sanitaria, queda sembrada como interrogante si la aprobación económica pasará a impactar más fuertemente en la aprobación general. De ser así, esto colocaría un desafío relevante al gobierno, en la medida que la aprobación económica está hoy varios puntos por debajo de la aprobación global. Como contrapartida, varios indicadores económicos (especialmente el crecimiento y el empleo) muestran claros signos de mejora respecto a 2020, lo que juega en favor de una preservación o incremento de la imagen de gestión económica ante la ciudadanía”, sostiene el informe.

¿Cómo se traduce al referéndum?

La consultora Opción dedica un apartado a analizar cómo estos niveles de aprobación pueden influir en el resultado del referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración, que se realizará el próximo 27 de marzo.

“A veintisiete días de la celebración del referéndum, los actuales niveles de aprobación constituyen un factor más favorable al mantenimiento de la ley que a su derogación, en la medida que la imagen general del gobierno tendrá impacto en las decisiones electorales de la ciudadanía. Sin embargo, es necesario guardar cautela por varias razones”, dice la consultora.

“Por un lado, nuestros informes previos de opinión pública han mostrado que segmentos relevantes que aprueban la labor del gobierno no están claramente volcados en favor del mantenimiento de la LUC, existiendo entre ellos un importante porcentaje de indecisos. Es decir, la aprobación de gobierno no se ha traducido hasta ahora en un apoyo lineal y automático a la papeleta celeste contraria a la derogación. Además, el principal activo del oficialismo en cuanto a su imagen de gestión (la pandemia) no está asociado a la LUC, por lo cual es factible que dicha dimensión no constituya un elemento central de la campaña en la recta final ni el aspecto más importante a la hora de sufragar en el referéndum”, agrega el análisis.

Opción concluye que “los actuales registros de aprobación de gestión son un elemento de contexto que juega en favor del mantenimiento de la ley pero que forman parte de un conjunto más amplio de elementos que impactarán en el voto, entre ellos, el impacto de la campaña sobre las percepciones en torno a los artículos y temas de la LUC en disputa”.