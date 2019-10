Lacalle Pou contó cómo vivieron con su esposa el proceso de la fecundación in vitro

Uno de los proyectos de ley que Luis Lacalle Pou logró promover durante sus períodos como parlamentario en los gobiernos del Frente Amplio fue el que incorporó a las prestaciones que da el Estado algunas técnicas de fecundación asistida.

En la entrevista con De Cerca, contó su experiencia personal sobre cómo con su esposa, Lorena Ponce de León, les costó ser padres y terminaron en un proceso de fertilización in vitro.

“(El no poder ser padre) tiene dos etapas: cuando lo internalizás y cuando lo exteriorizás. Exteriorizarlo es muy difícil. Me di cuenta de que hablando de eso liberás. Si lo encapsulás en la pareja genera un nivel de presión mutua que no es bueno; uno tiene que tener una válvula de escape hacia afuera. La gran mayoría de los procesos de infertilidad no son fisiológicos, son psicológicos”, contó el candidato presidencial del Partido Nacional.

Luego decidieron iniciar un tratamiento y también ese proceso fue duro, pero Lacalle recuerda perfectamente el día que les confirmaron el embarazo: “30 de diciembre de 2003: ahí dejé de fumar”.

