Lacalle Pou y su “apego” al agua: “Soy un biólogo marino frustrado”

Uno de los tres objetos que Luis Lacalle Pou llevó a la entrevista con De Cerca fue una revista de National Geographic. No por esa revista en particular, sino por lo que significaron en su vida de niño.

“Yo vivía en Echevarriarza y tenía la suerte de que mi abuela paterna vivía a 50, 60 metros en otra cuadra y mi abuelo y mi abuela materna vivían en la rambla República del Perú en frente del río. O sea, todo a paso de skate. Yo metía en el skate la bajada e iba a lo de mi abuela y lo mismo la madre de papá. Ahora averigüé un poco por qué mi abuelo Alejandro Pou tenía tantos, tantos fascículos. Su padre -mi bisabuelo- lo hizo suscriptor vitalicio de National Geographic. Entonces iba de muy chico a la casa de mi abuelo y me sentaba en frente de la biblioteca y estaban todas estas, por lo menos en década del 60. Y yo leía donde decía “tiburón, ballena, delfín, olas, mar”, todo lo vinculado al océano. Pasaba horas en el piso mirando, ya desde chiquito tenía un apego al agua un apego al mar”, dijo Lacalle Pou en la entrevista con Facundo Ponce de León.

Según confesó, dudó si llevar una tabla de surf pero le pareció que la revista era más significativa de ese apego.

“Soy un biólogo marino frustrado. O un oceanógrafo”, dijo .

“Siempre tuve una vinculación muy estrecha con el mar y me siento muy cómodo el agua. Y he tratado de buscarle explicación. He visto que el elemento agua sobre el cuerpo es una sensación especial, me imagino porque los primeros nueve meses de vida estás ahí, estás en un líquido y después no estás con los pies sobre la Tierra. Yo creo que el no tocar tierra firme, el estar flotando también te aleja de algunas energías de la Tierra. A mí personalmente me limpia el pizarrón. De las pocas veces que me libero”, agregó.

