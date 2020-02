Lanas: Australia sin definición y cierran más negocios locales

Se pasó por una semana de ajuste negativo en el mercado lanero australiano, con una presión bajista que llevó a un limitado nivel de comercialización.

En la plaza local, en tanto, hay negocios por lanas finas con productores convalidando valores sustancialmente más bajos que los máximos de comienzos del año pasado.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 10,54 por kilo base limpia, cayendo 11 centavos o 1% en la semana. El indicador se ubica 1,1% por debajo del último remate de 2019 y retrocede 12,1% en el acumulado de la zafra 2019/2020, que comenzó el 1º de julio.

Durante esta semana la oferta superó a la de la anterior, con tres jornadas de subastas pero con bajos porcentajes de comercialización.

En las lanas de 26 a 30 micras se dieron ajustes positivos en los precios, aunque venían de correcciones negativas fuertes en las semanas anteriores.

Las principales bajas se dieron en las lanas más finas.

Las referencias de precios

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana mostró una mayor gama de precios. En lanas entre 18 y 18,9 micras la referencia grifa verde fue de US$ 8,40 por kilo. Por lanas entre 19 y 19,9 micras y 20 y 20,9 micras los valores grifa verde estuvieron en US$ 7,55 y US$ 7,29 por kilo, respectivamente. Un año atrás, los valores por este tipo de lanas estaban entre US$ 10,25 y US$ 10,50 por kilo. Por lanas entre 23 y 24 micras las referencias fueron de US$ 4,70 (sin acondicionar), US$ 5,32 (grifa celeste) y US$ 6,23 por kilo (grifa verde) contra un rango entre US$ 8,5-US$ 9 por kilo grifa celeste y grifa verde el año pasado. Por lotes entre 28 y 28,9 micras las referencias sin acondicionar, grifa celeste y grifa verde, fueron US$ 2,45, US$ 2,85 y US$ 3,23 por kilo, respectivamente. Un año atrás los valores se ubicaban entre US$ 2,9 por kilo sin acondicionar, US$ 3 grifa celeste y US$ 3,50 grifa verde.