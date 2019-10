Las 365 inyecciones que le dieron a Lacalle Pou para crecer y una campera de recuerdo

¿Qué tienen en común Lionel Messi y Luis Lacalle Pou? “Yo también le pego con las dos gambas”, respondió irónicamente el candidato nacionalista en De Cerca. Pero no era eso a lo que hacía referencia Facundo Ponce de León, sino a los problemas de crecimiento.

Lacalle Pou contó que recibió “365 inyecciones intramusculares durante un año” y que se las daba su abuelo.

Aquí podés ver todos los contenidos del ciclo De Cerca

“Un tío mío detectó que yo tenía problemas de crecimiento. Durante muchos años fui a Argentina y no daban con la tecla y me hacían tomar cualquier porquería. Después fui con un doctorazo -que se murió hace poco― Fernando Mañé Garzón, una eminencia. Ese tipo la vio distinto”, contó.

Y allí fue que aprovecharon un viaje de su padre, el entonces presidente Luis Alberto Lacalle, a Estados Unidos y visitaron a un especialista recomendado por Mañé. “Me miró, me puso una regla y me hizo dos exámenes. Al otro día me dice: ‘Bueno, el año que viene si recibís unas de estas inyecciones vas a crecer siete centímetros’”.

De Cerca es producido por Mueca Films y presentado por TV Ciudad, El Observador y WILD Fi.

Uno de los objetos que llevó Lacalle Pou a la entrevista fue una campera de cuando era adolescente, que le trae muchos recuerdos de esa época.

“Esta campera, los primeros años, tenía cinco vueltas en cada manga porque me quedaba enorme”, dijo.

Mirá el video de arriba en el que se lo ve emocionado al hablar de esa campera.

Otros fragmentos de la entrevista a Lacalle Pou en De Cerca