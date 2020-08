Las alertas de exposición de Coronavirus UY se podrán utilizar en otros países

Un camionero brasileño llega a Uruguay. Se queda algunos días y, cuando está por retornar, le hacen el test de covid-19. Le da positivo. Retorna a su país, la app brasileña lo invita a subir sus claves para notificar a las personas con las que estuvo cerca de que está infectado. Pocos minutos más tarde, esas notificaciones llegan a los usuarios brasileños que tienen la app y, a partir de ahora, a los usuarios uruguayos.

Esto se llama la interoperabilidad del sistema, según anunció el director del programa Salud.uy, Pablo Orefice, en una mesa virtual organizada por La Diaria y lo confirmó El Observador con fuentes de la app.

Es decir, que el sistema de alertas de exposición de Coronavirus UY, pueda seguir funcionando cuando el usuario viaja al exterior. Significa que, en los sitios donde los gobiernos hayan desarrollado esta herramienta basándose en la tecnología de Apple y Google, pueda seguir intercambiando códigos a través de Bluetooth.

Leonardo Carreño

Con miras a la apertura de fronteras en el futuro, esta funcionalidad ya ha empezado a conversarse con las autoridades de Brasil y algunos países de Europa como España. Otros países que cuentan con esta tecnología son Irlanda, Alemania, Francia, Dinamarca y Reino Unido. Con Argentina en cambio, de donde proviene la mayor cantidad de turistas que llegan a Uruguay, todavía no se ha hablado porque el gobierno no implementó la tecnología de alertas de exposición.



Fuentes que están al mando de la app aseguraron a El Observador que luego de un mes de que las alertas se pusieran a disposición a los usuarios, la mayoría de los infectados de covid-19 no había subido las claves que permiten notificar a sus contactos de que estuvieron expuestos a un caso positivo. De todos modos, los nuevos brotes que surgieron en los últimos días generaron un incremento de las personas notificadas y una ayuda al área epidemiológica para localizar posibles contagiados.

Hasta el 18 de agosto, más de 553 mil personas habían descargado la app y más de 301 mil activaron las alertas de exposición.

Entre las nuevas actualizaciones que se le están haciendo a la aplicación, se eliminó un botón que invitaba a registrarse a la app cuando no era necesario. Ahora, solo deberán ingresar sus datos quienes sospechan que pueden estar infectados de covid-19.

La incursión de Huawei

El año pasado, Huawei consumó el divorcio con Google por lo que sus dispositivos más avanzados no utilizan Android, el sistema operativo del gigante informático de Estados Unidos.



Como las alertas de exposición que instrumentaron se basan en una tecnología impulsada por Apple y Google, Huawei quedó afuera de esa posibilidad. Por eso, los desarrolladores de la app están en diálogo con la empresa asiática para que esta funcionalidad esté presente en quienes tienen teléfonos de la marca china.



“Hoy la API de Huawei está a estudio”, dijo Orefice.



Cesión de derechos



Las empresas privadas que participaron en el desarrollo de la app le cederán los derechos de propiedad intelectual al Estado. En total colaboraron más de 150 personas de manera honoraria.

Desde que se implementó la app, quiénes participaron habían acordado con la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) que le cederían todos los derechos de propiedad intelectual, lo que significa que no cobrarían derechos de autor por su desarrollo.



Lo que se había acordado de palabra ahora se está formalizando: hay equipos de abogados que están elaborando el mecanismo legal para llevarlo a cabo.



Fuentes vinculadas a la app dijeron que esto permitirá a Uruguay a tener “un activo digital” que puede ser utilizado como un insumo a la hora de llegar a negociar con otros países por otros temas.



Según indicaron, no está en los planes del gobierno comercializar los derechos de esta app con otros países, aunque les llegó algunas consultas de otros países sobre su desarrollo.