Las diferencias entre Astori y la vice de Martínez, que explotaron al conocerse la fórmula

Daniel Martínez se reunió con Mario Bergara y el jefe de campaña del exprecandidato, Eduardo Vaz, el martes 2 de julio a las 18:45. Allí el candidato del Frente Amplio les dijo que tenía “alguien de su palo” como una de las alternativas para la vicepresidencia. Se trataba de Graciela Villar, una exdirigente de Asamblea Uruguay que por diferencias con las definiciones electorales de Danilo Astori se fue del sector y apoyó la precandidatura del expresidente del Banco Central.

Una hora y media antes, el candidato del Frente Amplio se había juntado con Astori. Según el ministro de Economía, en ningún momento Martínez le nombró a Villar.

La ahora compañera de fórmula de Martínez había operado en la interna de Asamblea Uruguay junto al senador Enrique Pintado para promover que el Frente Líber Seregni apoyara a Bergara. Pero como el bloque liderado por Astori optó por el exintendente de Montevideo, Villar se fue en noviembre de 2018 del sector junto a otros dirigentes y militó por el exintegrante del equipo económico,a quien visualizaba como la renovación del espacio seregnista en el Frente Amplio.

Las diferencias entre la compañera de fórmula de Martínez y Astori quedaron ahora más expuestas por el protagonismo que tomó Villar.

El mismo viernes, en una conferencia de prensa realizada luego de que la fórmula del Frente Amplio fuera presentara en la sede oficialista, Villar fue consultada acerca de si no le preocupaba la molestia de Asamblea Uruguay por su nombramiento.

“Por supuesto que me molesta pero sé y confío en que Asamblea Uruguay con su líder y las personas que están al frente van a poner todo en la campaña”, respondió. “Yo me fui por la puerta grande de Asamblea Uruguay. Renuncié a mi cargo, se lo entregué a Asamblea Uruguay. No tengo problemas personales de ningún tipo con Asamblea Uruguay”, dijo después la mujer que fue electa edila por Asamblea Uruguay para Montevideo durante dos períodos.

Astori evitó el viernes hablar directamente de Villar. Luego de criticar a Martínez por su manejo público del tema, el ministro se limitó a decir en una conferencia de que tenían otra propuesta que consideraba una mejor opción (Liliam Kechichián, según supo El Observador en base a fuentes políticas), y que se la habían trasladado al candidato. Según informó El Observador en su edición de este fin de semana, Astori le reprochó al candidato en una conversación privada que no le había nombrado a Villar como opción.

La ruptura entre Astori y Villar tiene algunos meses y la sucesión por el liderazgo de una de las alas moderadas del Frente Amplio ocupa un tema central.

A diez días de la elección interna, Villar fue entrevistada por Caras y Caretas y cuestionó que “Danilo Astori no dejó pasar a los nuevos dirigentes”. “Es necesario abrirnos para que otros crezcan. Astori no interpretó la gestualidad de Mario de esperar hasta el último momento para recibir su apoyo”, dijo a ese medio.

Algo similar había dicho en una entrevista al programa De Fogón en Fogón, en un diálogo subido a Youtube el 13 de abril. “Estoy convencida que en el espacio seregnista Mario (Bergara) era una renovación que no se procesó adecuadamente en el ámbito del sector que yo integraba que era Asamblea Uruguay, por eso resolví renunciar a mi cargo como edila e integrarme a la campaña de un espacio que considero fundamental para el Frente Amplio”, dijo allí Villar.

Curiosamente, Villar dejó un sector que decidió apoyar a quien hoy es su compañero de fórmula y no a otro de los precandidatos.

Más críticas, también del MPP

La vicepresidenta y líder del MPP, Lucía Topolansky, consideró "inexplicable" que Martínez haya dejado fuera de la fórmula a la precandidata que apoyó el MPP, Carolina Cosse. Una de las referentes del oficialismo reclamó al candidato los motivos de su decisión, en declaraciones realizadas este sábado a Canal 12.

“No es que me moleste. Me resultó inexplicable por la cantidad de votos que obtuvo, por la cantidad de votos que obtuvo su propia lista, que era una lista que se había creado hace unos poquitos meses, y por las condiciones de la compañera. Salvo que Martínez haya pensado que la integrará en su futuro gobierno ejecutivo”, dijo la vicepresidenta.

El episodio con Valenti por Sendic

El publicisita y exintegrante de la dirección del Frente Líber Seregni, Esteban Valenti, calificó a Villar como “un escracho” y “una bazofia” que “se fue de la 2121 porque no lo podía votar a él (por Martínez)” y que “le hizo todo tipo de conspiraciones a Astori”, en una conversación privada que fue filtrada en redes sociales.

“Se le fue a Astori, le llevó la gente que le podía llevar, le hizo un intento de golpe de Estado y se fue con Bergara y alguna gente. Con esto te voy a decir todo: es parte de la barra de Pintado, con eso te digo todo”, agregó en el diálogo. También calificó a Martínez de “burro” y dijo que Villar “le va a hacer la vida imposible”.

Consultado por El Observador, Valenti dijo que el vocabulario que utiliza en conversaciones privadas no es el que maneja cuando hace declaraciones públicas pero señaló que de todos modos no se desdecía “de ninguna de las palabras” que dijo.

Villar fue protagonista de un episodio en una reunión de dirigentes de Asamblea Uruguay realizada el 27 de febrero de 2016 donde se analizaron las críticas de Valenti al exvicepresidente Raúl Sendic, luego de que por ese entonces El Observador revelara que se presentaba como licenciado en genética humana sin serlo.

Villar se quejó en ese encuentro por las "frecuentes declaraciones" públicas de Valenti y, según informó el semanario Búsqueda, preguntó en la reunión si las expresiones del publicista representaban a todo el Frente Líber Seregni o si eran a título personal.

"Hace rato que no nos representa", aseguró Astori en esa reunión de dirigentes de Asamblea Uruguay. "Los únicos voceros de Asamblea Uruguay son sus dirigentes, yo no tengo voceros y las cosas que dice Esteban Valenti hace tiempo no representan ni al Frente Líber Seregni ni a Asamblea Uruguay, ni a esa palabra -que no me gusta nada pero está ahí- al astorismo", interrumpió Astori la intervención de Graciela Villar, según la crónica de Búsqueda.

En el diálogo mantenido este sábado con El Observador, Valenti dijo que en ese momento Villar promovió dentro de Asamblea Uruguay un cese a los cuestionamientos al exvicepresidente. "Ella hizo el planteo en medio de mis denuncias contra Sendic. Pidió la palabra en esa reunión de Asamblea Uruguay y levantó la voz para ver por qué yo me estaba tirando contra Sendic", concluyó el publicista que años después también se fue del Frente Amplio.