Las dos máximas autoridades del Ejército están sancionadas

Con la decisión del gobierno de sancionar al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien cumple desde ayer 30 días de arresto a rigor por cometer una “serie de faltas” al referirse a la reforma de la Caja Militar, y de sancionar al jefe de estado mayor del Ejército, Marcelo Montaner, por la entonación de la marcha militar Tres Árboles en el acto de cierre de la Expo Prado 2018 el Ejército tiene a sus máximas autoridades penalizadas.

Montaner es el número dos después de Manini dentro de la jerarquía de la fuerza de tierra. Estos días en los que Manini estuvo en misión oficial en México fue quien estuvo a cargo del despacho del Ejército. Fue ascendido a general en 2013 y fue jefe de la misión de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos y director de la Escuela Militar.

Además, según dijo el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, se realizó una revisión del repertorio de las bandas militares aunque ello no signifique que se la elimine. El ministro aclaró que no se eliminó ninguna marcha. “Es una revisión porque esto depende de circunstancias que tiene que ver con oportunidades”, explicó este martes en rueda de prensa el ministro en el Parlamento. Agregó que el maestro de la banda militar no fue sancionado.

“Ya se tomaron las decisiones, se realizó una investigación de urgencia que terminó ayer y llevó adelante una serie de medidas; alguna de carácter sancionatorio y otras de reubicación”, dijo. El ministro no quiso dar detalles sobre el castigo que cumplirá Montaner.

Con lo de las "oportunidades", el ministro se refería a la banda musical de la Escuela Militar eligió entonar la marcha de Tres Árboles, emblema del Partido Nacional, en medio de la polémica generada en torno a la sanción al comandante en jefe del Ejército, justo antes de que dieran discursos el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino.

Lea también: Manini Ríos seguirá trabajando y por ahora no recurrirá la sanción

El vocero del Ejército, Wilfredo Paiva, explicó a El Observador luego de que se resolvió sancionar a Montaner que Tres Árboles es una marcha militar que está dentro del repertorio de las bandas militares y que no hubo ningún tipo de intención en la elección de esta música. “Existen otras marchas que están identificadas con el Partido Colorado, como presidente Viera, que se tocan regularmente”, agregó.

Esto generó una investigación de urgencia del ministerio que derivó en la sanción. Para el ministro, a pesar de que la marcha está en el repertorio, hubo un “apartamiento de la oportunidad”.

“Entendemos que está en el repertorio pero hay que tener la evaluación de la oportunidad para llevarlo adelante y creemos que hubo un error en la oportunidad”, dijo Menéndez. Consultado sobre si fue una decisión intencional el ministro respondió que lo valoran como “una falta”.

El tema también estuvo presente en el Consejo de Ministros de este lunes y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, presente el sábado en la Rural, consideró que fue “infantil” e “innecesario absolutamente” la decisión de tocar esta marcha asociada al Partido Nacional y agregó que en “otro momento” hubiera sido considerado un “error y punto” pero en este contexto fue “inadecuado e inoportuno”.