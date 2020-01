Las influencers a las que ofrecen miles de dólares a cambio de sexo en las redes sociales

Lee Palace Tyne-Lexy dice que tenía 19 años cuando recibió la primera propuesta.

No es extraño que las más conocidas mayores influencers de las redes sociales reciben proposiciones de extraños que les ofrecen miles de dólares a cambio de sexo.

El programa Vitoria Derbyshire de la BBC recibió informes que revelan que las redes sociales se han convertido en "un catálogo" para que los hombres seleccionen sus conquistas.

"Es prostitución de alto nivel. Es tenebroso pensar que si me han enviado mensajes a mi, probablemente también los han enviado a miles de jóvenes bonitas en Instagram", afirma Tyne-Lexy Clarson.

Clarson asegura que tenía sólo 19 años cuando recibió la primera propuesta, con una oferta de US$25.000 para ir a cenar y salir a beber.

Pero después de aparecer en la segunda temporada de Love Island, una agencia le envió un email ofreciéndole US$65.000 para pasar cinco noches en Dubái.

El mensaje contenía un contrato de confidencialidad, indicando los detalles de lo que se requería que hiciera para que el encuentro no fuera divulgado.

Tyne-Lexy afirma que rechazó la oferta, pero teme que las influencers que están en apuros y que no reciben artículos lujosos gratuitos podrían sentirse bajo presión para "mantener las apariencias" y ser vulnerables a este tipo de transacciones.

"Es mucho dinero para algunas personas, son sumas de dinero que te cambian la vida".

"Transacción importante"

Rosie Williams, quien apareció en la tercera temporada de Love Island, afirma que le ofrecieron US$130.000 al año además de vestuario y bolsos para convertirse en compañera de un hombre en Dubái.

Rosie le mostró a la BBC uno de los mensajes recientes que ha recibido, de un hombre que dice estar en Dubái.

Rosie Williams Rosie afirma que las proposiciones no se discuten en los círculos de influencers.

El mensaje señala que quizás ella se sorprenderá al escucharlo pero que él tiene "una transacción importante" que desea compartir. Esta, dice Rosie, es una frase común en este tipo de mensajes.

La joven afirma que nunca se ha sentido tentada, a pesar de la enorme suma de dinero involucrado.

Dice que nunca anticipó este aspecto de la fama: "Te advierten sobre los 'troles', te advierten que tu vida cambiará drásticamente, pero nunca te advierten que un hombre podría comprarte".

Y afirma que no es algo de lo que se habla en los círculos de las influencers: "Puede ser que no estamos en una posición en la que necesitamos hacerlo así que no hablamos de ello o también puede ser que lo hayamos hecho y estamos demasiado avergonzadas".

"Degradadas y violadas"

El programa de la BBC Victoria Derbyshire vio varios mensajes que recibieron influencers. Varían desde hombres que directamente sugieren sexo hasta agentes que actúan a nombre de un cliente rico.

La BBC recibió evidencia escrita anónima de una persona que decía ser una británica estrella de un "reality show" a quien le habían ofrecido US$13.000 para tener sexo como parte de un paquete de vacaciones.

BBC La BBC vio evidencia de mujeres a las que se les ofrece dinero a cambio de sexo.

"Isabel" decía que la primera vez recibió una proposición en Instagram de un hombre diez años mayor que ella después de que terminó un show de talento en la televisión.

"Inicialmente me ofreció bolsos de diseñador. Él tenía un fetichismo de ser financieramente dominante y se excitaba sexualmente gastando cientos y cientos de dólares en bolsos para regalarme", explica. "A mí me estaba costando trabajo mantener a mis seguidores en internet. Así que supongo que por eso acepté la oferta".

La joven señala que durante 18 meses no se encontraron y hablaban todos los días, así que a ella le emocionaba conocerlo.

"Él era realmente agradable conmigo. Durante la cena, comenzamos a beber y me preguntó sobre mis finanzas. Le expliqué que tenía una deuda de US$6.500. Me dijo: 'Ten sexo conmigo y te daré el doble'".

"Isabel" cuenta que fue a la habitación del hotel donde él se hospedaba y aceptó la oferta. "Sentí una mezcla entre degradada, realmente molesta conmigo misma, violada".

Pero insiste en que no es una forma de prostitución: "Es enfocarse en tener una relación que progresa con el tiempo... mientras que creo que la prostitución es acordar una tarifa con un extraño".

Explotación

El grupo feminista Object, que hace campaña contra la objetificación sexual de las mujeres, dice entiende por qué las mujeres aceptan esas ofertas "enormemente tentadoras".

"Las mujeres que están involucradas con esto no desearán escuchar la palabra prostitución. La realidad es que están vendiendo sus cuerpos por dinero", afirma Heather Brunskell-Evans.

"Quienes las buscan están ofreciéndoles a las mujeres todo lo que necesitan para tener éxito en su trabajo como influencers, pero al final, se trata de explotación y de que la mujer tendrá que hacer cosas a cambio de ese dinero, cosas con las que no deseará verse asociada, que la harán sentirse avergonzada".

BBC Heather Brunskell-Evans, del grupo feminista Object, dice que las mujeres están siendo explotadas.

El agente de celebridades Rob Cooper afirma que no son sólo mujeres las que reciben ofertas. Indica que un hombre que publica contenido en internet a menudo recibe proposiciones de dinero a cambio de de actos sexuales.

"Yo diría que un influencer de alto nivel o una estrella de reality show recibe estos mensajes todos los días".

Agrega que las plataformas de redes sociales deberían encontrar una forma de que la gente se haga responsable de sus cuentas, utilizando un número de pasaporte o de seguro social, de manera que si se les bloquea puedan apelar para que sus cuentas sean restablecidas.

Un portavoz de Facebook dice: "Las solicitudes sexuales no son toleradas en Instagram y aquellos que repetidamente violen las normas serán expulsados".

"Queremos que Instagram sea un lugar seguro para que la gente pueda expresarse. Invertimos mucho en herramientas y tecnologías para evitar el acoso en la plataforma".

