Las preocupaciones de Bolsonaro

Es comprensible la reacción que tuvo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre una eventual victoria del candidato opositor Alberto Fernández en las elecciones nacionales de octubre en Argentina.

Fernández obtuvo alrededor de 47% en las elecciones primarias de Argentina, frente a 32% del mandatario Mauricio Macri, una diferencia que lo deja en la puerta de un triunfo en primera vuelta en los comicios presidenciales del 27 de octubre, lo que significaría que el peronismo sería la fuerza mayoritaria en el Congreso, y, probablemente, con un predominio del gobernante kirchnerismo entre 2003 al 2015.

La opinión del jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, de que, si Fernández gana en octubre próximo las elecciones presidenciales, Argentina se convertiría en una nueva Venezuela, puede ser exagerada pero no totalmente desestimada según quien tenga las riendas del poder. Lo que no es desatinado es advertir que, si en un eventual gobierno de Fernández regresaran las políticas contrarias al libre comercio, Brasil abandonaría el Mercosur.

La opinión alarmista de Bolsonaro se explica por todo lo que está en juego para Brasil, y también para Uruguay, si el kirchnerismo vuelve al poder.

Bolsonaro puso en marcha una reforma económica que otorga más protagonismo al mercado, en cuyo marco se puso en marcha un plan de privatizaciones de grandes compañías estatales para mejorar el funcionamiento de sectores claves de la economía y atacar un déficit fiscal excesivo, un freno de mano en el nivel de actividad. Y eso supone abrir la economía al mundo y romper el corsé de un bloque regional que frena las dinámicas de crecimiento.

Que Argentina, el tercer socio comercial de Brasil, retomara un nefasto programa intervencionista, provocaría más daño al gobierno de Bolsonaro, y sería un golpe de gracia para abrir el abroquelado Mercosur. No es beneficioso atarse a un proyecto de “isla aislada”, como denominó el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, a la Argentina kirchnerista, un proyecto de gestión que dejó una herencia maldita al presidente Macri.

Es más que comprensible la inquietud de Bolsonaro. El postulante presidencial fue jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), responsable de la campaña de la candidatura de Cristina Fernández que, tras ganar la elección, lo mantuvo por un año en el mismo cargo de gobierno. Es cierto que se distanció de Cristina por su impronta radical, pero recompuso el vínculo y la convirtió en su compañera de fórmula.

Fernández ha tomado distancia de la ortodoxia de Cristina, pero reivindica la gestión de Néstor Kirchner, que, como todos sabemos, lideró un plan económico estatista y proteccionista, y fue un aliado importante de Hugo Chávez, el mentor de Nicolás Maduro que defiende la expresidenta.

Deberíamos mencionar los graves casos de corrupción –un golpe al desarrollo– que hubo durante todas las gestiones kirchneristas. La mayoría de los 10 exfuncionarios que están presos por corrupción eran muy cercanos al Néstor Kirchner que defendió el candidato peronista.

Un artículo de Financial Times de estos días se titula “Los inversores preguntan qué Fernández gobernará Argentina”. Esa misma pregunta se la hacen muchos también dentro y fuera de Argentina y convendría que Alberto Fernández diera una respuesta clara y contundente de que no repetirá la experiencia de su ex jefa ni que ella será el poder detrás del trono.