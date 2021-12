Las prioridades que marcaron los nuevos directores sociales del BPS

Este miércoles asumieron los directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS) que resultaron electos en los últimos comicios del ente el 28 de noviembre.

Carlos Clavijo, suplente del electo Ramón Ruíz por el orden de los activos, José Pereyra por los empresarios y Sixto Amaro por los pasivos asumieron acompañados por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el presidente del BPS, Alfredo Cabrera.

Mieres felicito a los flamantes directores sociales, les deseó “éxitos” en su tarea y un “trabajo mancomunado” de todo el Directorio para “el bien de la sociedad”.

A su vez, destacó el rol del BPS durante el tiempo que el país lleva en emergencia sanitaria y reivindicó el rol del equipo de trabajadores del ente.

“Estuvieron encargados de dar una respuesta en tiempos extremadamente duros porque tanto el sistema de salud como el de previsión social fueron extremadamente exigidos y la respuesta fue realmente impecable desde el primer día. Hubo una estructura y una organización que tuvo la capacidad de responder y eso es motivo de orgullo para el Uruguay”, expresó.

Cabrera expresó que en el año 2022 se cumplen 30 años desde las primeras representaciones sociales en el directorio del BPS. De esta fecha hasta hoy son 24 los directores que han sido electos, dentro de ocho gobiernos nacionales, de tres partidos diferentes, y en todos ellos se ha ido generando la continuidad en la conducción del organismo.

Cabrera afirmó que el desafío del actual Directorio es realizar “una gestión eficiente, cercana a la gente, transparente, que permita que los usuarios del banco conozcan sus derechos y sus obligaciones”

Y agregó: “Tenemos un camino en marcha de mejora de la gestión que se basa en esos tres valores: la transparencia, la eficacia y la cercanía. Y en este sentido no tengo la menor duda de que este Directorio, que finalmente se integra hoy con sus miembros definitivos hasta la próxima elección, es el lugar ideal y adecuado para que todos estos procesos sean ejecutados y mejorados”.

Los directores sociales

Clavijo agradeció a los “más de 434 mil trabajadores” que apoyaron a la lista 11 en las elecciones y sostuvo que esa confianza si bien implica “respaldo” también exige “compromiso y responsabilidad”.

El representante de los activos sostuvo que se realizarán “los máximos esfuerzos” para que partir de las propuestas que hoy tienen sobre la mesa, los futuros integrantes del equipo de representación social del BPS puedan estar “orgullosos de los logros conquistados”.

BPS Carlos Clavijo, suplente del representante de los trabajadores Ramón Ruiz

“Nosotros nos preparamos como equipo de representación, nos formamos tanto en la teoría como en la práctica. Vamos al lugar de trabajo, gestionamos en cercanía con la acción, hablamos con todos los trabajadores, recogemos todas las críticas y reivindicaciones y ahí la transformamos en propuestas y muchas veces la podremos transformar en derechos”, sostuvo.

Clavijo también fue crítico con las recomendaciones de reforma del sistema previsional uruguayo realizadas por la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) en lo que refiere a la extensión del régimen de ahorro individual, al que calificó de “lucrativo” y que “no va en la sintonía de lo que quieren hacer otros países”.

“Seguimos reivindicando una seguridad social solidaria, universal, intergeneracional, intrageneracional y sin lucro, ese es nuestro camino para el futuro”, agregó.

Pereyra, por su parte, recordó los orígenes de su candidatura y dijo que esta nace en la intención de “combatir la idea de que las cosas están bien, la idea de que no conviene discutir, de que no existe la rebeldía y de que existe el quietismo”. “No empatizar con la mediocridad sino empatizar con la rebeldía”, afirmó.

El nuevo representante social por los empresarios también indicó que durante su gestión tratará de “discutir sobre los temas, interpelar e invitar a pensar” alejándose así del “quietismo”, de la “lógica de las estadísticas” y de la “lucha de posiciones contradictorias que llevan a no dejar pensar”.

BPS

José Pereyra, representante de los empresarios

“Nosotros nos comprometimos a recorrer el país, a tener un mano a mano, a no ser reivindicadores sin escuchar reivindicaciones, sino a plantearnos el hecho de escuchar la gente más allá de los números”, explicó.

Pereyra señaló que el uruguayo “no es un número” sino que es “un ser humano que será el motivo principal” de su gestión del día a día. “Nosotros nos vinimos a descansar ni a pensar en nosotros mismos si no a tratar de pensar en el resto de los uruguayos y a combatir la distancia que nosotros creemos que tiene el organismo con ellos”, puntualizó.

Por otro lado, Amaro llamó a “mantener” y “ampliar” los logros conquistados en los últimos años. En ese sentido, apuntó que a pesar del descenso en la informalidad, es necesario “seguir atacándola hasta erradicarla”.

BPS

Sixto Amaro, representante de los pasivos

Además, el representante por los pasivos destacó que es necesario “acercar los derechos a los trabajadores” y apuntó que pese a las 7.000 viviendas que el BPS ha construido, hay muchos jubilados en situación crítica que están en lista de espera para acceder a una vivienda digna.

Amaro también sostuvo que es clave “profundizar” en la atención a la discapacidad y que para la reforma de la seguridad social se deberá “abrir el debate” y “llevar el intercambio a toda la sociedad en su conjunto para discutir un pacto social”.