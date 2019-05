Las razones para cambiar de trabajo aunque no quiera hacerlo

A casi nadie se le ocurriría buscar trabajo cuando se encuentra contento con el que tiene, pues hacerlo implicaría, para algunos, generarse nuevas preocupaciones al estar pendiente de otras ofertas laborales y no disfrutar de su tiempo libre.

Aunque muchos piensen que hacerlo sería contraproducente para sus vidas, otros consideran que es la mejor forma de avanzar en el terreno profesional.

Jack Kelly, consultor de Recursos Humanos, escribió un artículo en Forbes, en el que asegura que no hay nada peor que buscar trabajo cuando las cosas empiezan a ir mal en la empresa actual.

“Mi estrategia contraria es simple: cuando está contento en el trabajo, hay muchas ventajas que le permitirán brillar y tener éxito en la entrevista […]. Estará más relajado y confiado, ya que sabe que hay un gran trabajo que lo espera cuando regrese a la oficina. Si lo hace bien, será fantástico. Si no lo hace, no es gran cosa”, manifestó el especialista.

Aunque los cambios son un verdadero reto a asumir y no siempre uno se adapta a la nueva realidad, el portal Business Insider dio a conocer siete razones para tomar la decisión de cambiar de trabajo, aunque no lo considere necesario y urgente:

Le encanta su zona de confort

Avery Roth, entrenador de cambio de carrera, señala que a través de los años ha visto gran cantidad de profesionales que trabajan en encontrar su zona de confort y una vez que la hallan, no piensan abandonarla y luchan por permanecer en ella. “Si bien esto puede no parecer una amenaza inmediata, llegará un momento en que la comodidad con su trabajo se convertirá en aburrimiento”, manifestó.

Su sueldo permanece estancado o sube ligeramente

Samantha Spica, gerente de comunicaciones del sitio de carreras en línea Fairygodboss, asegura que permanecer dos años en una organización es perjudicial para los bolsillos de sus trabajadores, pues habrá un momento en el que la compañía no podrá seguir atendiendo sus exigencias económicas por haber llegado al tope, a pesar de que el dinero que le pagan sea elevado.

Por ello recomienda cambiar de trabajo y cuando llegue ese momento, solicite una remuneración inicial alta, incluso más elevada que la percibida en su anterior empleo. Esa es la ventaja, poder negociar su salario. Si le resulta, cambie de trabajo; si no continúe hasta encontrar una que cubra sus expectativas.

Si busca trabajo cuando lo necesite, lo hará aceptar ofertas mediocres

Cuando uno se siente presionado, lo único que conseguirá es que en su desesperación acepte ofertas mediocres y que reduzcan sus requisitos para salir de una posición existente, manifestó Christian Eilers, experto en carreras en el creador de currículums en línea Zety.

Aconseja que los profesionales deben buscar roles que los desafíen, una instancia que se convierte en una inversión a futuro.

La gratitud vergonzosa

Según la entrenadora de carrera Lisa Lewis, la “gratitud vergonzosa” es cuando se castiga por no apreciar lo que ya tiene y minimiza su deseo profundo de más. “Cuando usted arma su gratitud contra usted mismo, le envía a su cerebro el mensaje de que su ambición, su hambre de crecimiento y su deseo de contribuir en una escala mayor no son válidos”.

En su lugar recomienda comprender cuáles de sus cuatro categorías de necesidades laborales básicas no se están cumpliendo. Esto incluye preguntarse: a) ¿Utiliza este rol mi cartera de fortalezas?, b) ¿Se alinea con mis áreas de interés?, c) ¿La cultura de la organización coincide con mi personalidad? y d) ¿Este rol habilita el estilo de vida que quiero?

Es la oportunidad para convertirse en un líder de pensamiento

Si uno se estanca en un mismo trabajo es posible que jamás pueda conocer y relacionarse con profesionales que admira. Alissa Carpenter, propietaria de la empresa de desarrollo de la carrera y el liderazgo Everything's Not OK y Eso está bien, considera que uno debe buscar a esas personas para crecer profesionalmente.

Si asiste a las reuniones o encuentros a donde va dicho profesional, quizás pueda tener la oportunidad de reunirse con él y compartir experiencias. No se quede en su mismo ambiente de trabajo y mire a todos lados.

Haga lo que le realmente le hará feliz

Gracie Miller, entrenadora de carrera y propósito de vida, descubrió a lo largo de los años que a mucha gente que le gusta su trabajo, siempre le hace falta algo. Varios le indicaron que dentro de sus funciones no podían usar todas sus habilidades ni ayudar a las personas o no encontraban un equilibrio; es decir, no se sentían felices plenamente donde se encontraban.

El truco, dijo, es hacer un auto-descubrimiento e investigación. Esto implica buscar campos de interés para encontrar actividades que realmente lo satisfagan. “Vale la pena el riesgo de ir por la felicidad a largo plazo. Tienes que actuar sobre el hecho de que en el fondo sabes que podrías estar más satisfecho”, manifestó.

