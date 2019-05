Las técnicas que trajo Israel de la Juventus que hicieron pensar al cuerpo técnico celeste

Franco Israel fue al piso a tomar una pelota. El movimiento que realizó para quedarse con el balón llamó la atención. Fueron una, dos, tres pelotas. A la cuarta su entrenador lo consultó por la forma de caer. El chico le explicó que en Juventus le indicaron que de esa forma no resentía el hombro. La explicación dejó pensando a Carlos Nicola, entrenador de la selección juvenil sub 20.

El entrenamiento siguió su curso. En determinado momento empezaron a tirar pelotas aéreas. El chico Franco Israel salió, tomó la pelota, y cayó con una pierna. El gesto técnico volvió a llamar la atención de Nicola. El entrenador es partidario de que los goleros apoyen las dos piernas para evitar lesiones de tobillos o rodillas. Pero admite que en el arco no hay una sola técnica.

Invadido por la curiosidad el entrenador consultó al chico nacido futbolísticamente en Artesano y negociado a la Juve desde Nacional.

“Franco vino con movimientos que me llamaron la atención. Y hay cosas buenas para incorporarlas o cambiarlas a lo que yo acostumbraba a pedir. La realidad es que no hay una verdad absoluta sobre los movimientos. Cada uno enseña de acuerdo a su manual”, comentó Nicola en charla con Referí desde Polonia.

El entrenador de goleros de la sub 20 dijo que “los movimientos son muy técnicos, que no son perceptibles, pero uno los ve. Entonces nos juntamos a hablar y le pregunté por qué te piden esto en la Juventus. Me explicó y lo analicé. Tiene lógica y sentido y sobre todo para la enseñanza de los más chicos”, admitió Nicola.

El exgolero agregó: “Es un tema muy técnico, las caídas cortas abajo nosotros pedimos que el movimiento sea que una mano arrastra y la otra va contra el piso y termina con la toma de la pelota en las dos manos. Franco termina con la pelota levantada en el piso. La finalización es diferente.

Tiene la misma efectividad una que otra. Pero es mejor lo que trajo para proteger los hombros y la clavícula. Para eso es mejor lo que trabaja Franco”, comentó admitiendo que sacó provecho de lo que transmitió el chico.

En el otro movimiento el entrenador tiene un concepto diferente. “En la salida de la pelota aérea cambió algunos movimientos que me explicó. Pero yo me quedo más con la española que con la italiana. Tomare de cada una la mejor”, dijo Nicola que luego explicó lo que vio del actual golero titular de la Sub 20.

“Por ejemplo la forma de ataque a la pelota es la misma, saltar con la rodilla flexionada, la que va a enfrentar a los delanteros que vienen entrando. Pero Franco cuando termina el movimiento cae con una sola pierna y la rodilla levantada y luego apoya. Yo vengo trabajando en subir y al caer hace un pequeño giro y caer con las dos piernas. Desde mi perspectiva me parece más segura para evitar lesiones, la caída de las dos piernas”.

El método de trabajo

Nicola reveló a Referí que “en realidad en la selección seguimos una línea que todos trabajamos igual pero cada uno con su impronta, es decir se diseñan los ejercicios como uno quiere, la planificación como uno considera mejor, pero es bien claro que debemos tomarnos tiempo en hacer correcciones, no entrenar por entrenar. Y todo el tiempo en el Complejo me gusta entrenar con pelota”.

El entrenador de los jóvenes goleros celeste reveló su metodología.

“Digamos que yo manejo dos partes diferenciadas. Una parte de la formación en la que busco corregir aspectos técnicos llevando al arquero al prototipo que yo tengo del movimiento, durante la preparación se utiliza mucho tiempo en correcciones, generar ciertos movimientos y cuando nos acercamos a la competencia ponerlo más físicamente a punto y que se base en todo eso aprendido”.

Nicola comentó que el contacto con Celso Otero, entrenador de goleros de la selección mayor, es permanente. Intercambian ideas, impresiones, cada uno da su opinión sobre el puesto. Pero cada cuerpo técnico es independiente.

El modelo español

Durante mucho tiempo en Uruguay se adoptó el modelo de entrenamiento de goleros de la escuela italiana.

Nicola admitió: “Sí, yo ahora estuve hablando con Franco, que está entrenando allá sobre distintos aspectos de los trabajos que realiza. Pero yo tuve un entrenador de goleros recomendado por Munúa, que era el director del curso, que tiene una metodología diferente de la italiana”.

El citado profesional es José Sambade, con el que Nicola estuvo un par de semanas viendo entrenamiento y dialogando. “Saqué cosas muy interesantes. Sobre todo en la planificación, en cómo organizar la semana de entrenamientos, en cómo adaptar los trabajos de las falencias físicas a lo que requiere el puesto, mejorar a partir de esos trabajos y patrones de movimiento. No entrenar por entrenar sino con un sentido”.

Tienen libertad

A pesar de que Franco trae lo que le enseñan en la escuela italiana y Nicola es más partidario de la enseñanza española, el entrenador le brinda libertad al golero de la Sub 20 celeste.

“Le di libertad al golero porque no puedo ir contra lo que está haciendo. Aparte es algo tan fino que si se siente cómodo con eso que siga, además cuando vuelva va a entrenar con esos lineamientos. Si bien siempre hay correcciones y se analiza lo que se hace, en un partido nos interesa que haya efectividad y la saque como sea”, dijo Nicola a Referí.

El preparador de goleros reconoce que para Franco es una experiencia valiosísimas entrenar en el primer equipo de la Juventus contra un definidor de la talla de Cristiano Ronaldo.

En el arco de la selección nada queda librado al azar. Los goleros reciben en sus celulares información de las acciones de pelota quieta del rival, así como las características de los delanteros a los que van a enfrentar. Pero, Nicola dice que todo se habla.

“Lo charlo personalmente con los arqueros, luego del partido dejo pasar el día y le hago una devolución de su actuación. El golero es muy importante para la salida del fondo porque define un poco la forma que uno ataca.

Hacemos una charla pero los videos están ahí. Yo primero analizó los videos. Pero los goleros tienen frescas las jugadas. También reciben el detalle de forma audiovisual. Muchas veces los piden. Previo al partido reciben todo lo que tiene que ver con la pelota quieta del rival, características de los delanteros, la actuación individual posterior al partido”.

El entrenador de goleros celestes indicó que el puesto está en constante evolución. “El saber manejar la salir con los pies es un claro ejemplo. Eso está en constante evolución, antes se pedía salir en largo, luego salir con las manos y desde la llegada de Guardiola a Barcelona el golero empezó a generar superioridad numérica desde el fondo. Los equipos leyeron eso y empiezan a presionar. Entonces hay goleros que ponen una pelota con precisión. Todo evoluciona y hay que estar abierto a los aportes porque no hay una verdad absoluta”.