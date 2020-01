Las tribunas de Uriarte: reflexiones del próximo ministro de Ganadería Agricultura y Pesca

Carlos María Uriarte, el próximo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, comenzó a redactar en la Tribuna del Suplemento Agropecuario de El Observador el 18 de agosto de 2017. Desde entonces, una vez al mes ha ido exponiendo diversos conceptos relacionados no solo con temas estrictamente agropecuarios.

En su primer trabajo, titulado Bajen los costos por favor, entre otras consideraciones expresó: “El crónico alto déficit fiscal es la causa principal de los males que estamos viviendo. Nuestro altísimo costo de vida y de producción es debido principalmente a un Estado que gasta más de lo que puede”.

En este informe, presentamos reflexiones extraídas de los análisis que Uriarte trasladó a los lectores durante el 2019.

Y, también, una de las ideas que destacó en el último trabajo –en esta primera etapa como autor de la Tribuna– que aportó previo a esta nueva responsabilidad que asumirá, ahora como gobernante.

El interior propone

“El interior nuevamente alzó su voz en Durazno y lo hizo impulsado por la falta de respuestas efectivas a los planteos realizados hace un año. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado desde entonces. Fue una muy importante manifestación de la sociedad, que expresó con mucha preocupación su profundo deseo de cambios. El gobierno, en un lamentable pero esperado desaire, no solo no estuvo presente, sino que desde el mismo surgieron opiniones de desacreditación. Nuestra sociedad en su conjunto necesita de un pacto social para asegurarnos la convivencia en paz y la protección a las personas de bien. La mejor forma de combatir el delito es promoviendo la cultura del trabajo y asegurando la disponibilidad del mismo. El desafío que tenemos por delante es pasar de la dialéctica a los hechos, para lograr que estas propuestas sean al menos consideradas con seriedad por el próximo gobierno, cualquiera fuere. Llegue nuestro más sincero reconocimiento a todos los que hicieron posible la convocatoria del miércoles, así como a los que estoicamente la acompañaron”.

La única verdad es la realidad

1° de marzo – N° 1311

“Hay que cambiar el mensaje que se le da a la ciudadanía, que para sobrevivir en nuestro país conviene ser empleado público o político, por el de la cultura del trabajo y el emprendedurismo. Hay que cambiar el mensaje divisionista y confrontativo que se les da a nuestros jóvenes, por uno de libertad, igualdad y solidaridad. Trabajemos para que nuestro querido país vuelva a ser ejemplo por su esfuerzo educativo. Evitemos el cultivo de la ignorancia, la vagancia y el resentimiento. Evitemos la corrupción, la falta de ética, de moral, y de respeto. Evitemos que los puestos de decisión del próximo gobierno sean ocupados por personas no adecuadas, y sí lo hagan los mejores en cada área, independientemente de su color político. Revaloremos como motivo de orgullo personal a la familia, a la honestidad, a la rectitud de carácter, a la palabra dada, a la cara limpia y a la mirada a los ojos. Es el momento para que lo que cada uno de nosotros piense sea tenido en cuenta. Si realmente queremos cambiar nuestra realidad, debemos ser honestos con nosotros mismos, y ser protagonistas de ese cambio”.

La erradicación de la bichera no admite más dilatoria

29 de marzo – N° 1315

“En el país existe un grupo multiinstutucional liderado por el Secretariado Uruguayo de la Lana, integrado por gente joven muy motivada, que ha trabajado mucho en pro de la erradicación de la bichera, y que tiene el apoyo de toda la institucionalidad agropecuaria. Este grupo estima que las pérdidas directas e indirectas que la bichera provoca en los ovinos supera los US$ 200 millones por año, cifra que si la compramos con los US$ 300 millones que aproximadamente el sector genera por año, deja a las claras la importancia de erradicar este flagelo cuanto antes. Es decir, están dadas las condiciones para intentar liberarnos de una vez por todas de este flagelo. Entendemos que como en otras oportunidades, Uruguay debe liderar en este tema en la región, poniendo en marcha a nivel nacional un plan de control con miras a una posterior erradicación, aún antes de que nuestros vecinos decidan hacerlo. Es un tema de interés nacional y no deberían primar otros intereses”.

A la deriva

“Mientras se da la lucha por los votos, los altos costos de producir en Uruguay y las deudas que se acarrean de períodos pasados llenan de angustia y desazón a nuestros productores. Si bien el dólar ha ajustado en algo su valor, lejos está de haberlo hecho de acuerdo a la evolución de su valor en nuestros principales socios comerciales. Esta diferencia hace posible que se continúe la enorme transferencia de fondos del sector exportador y turístico hacia las arcas del Estado, cuyos montos son mayores a los que estos sectores aportan vía impuestos. ¿Cuál es el costo que el país tiene para atender a todos estos uruguayos que son marginados de su actividad productiva por razones ajenas a su capacidad y dedicación? ¿No sería mejor atender sus necesidades antes de que abandonen su actividad?”.

El campo convoca a reflexionar

24 de mayo – N° 1322



"La Federación Rural convoca a reflexionar sobre la marcha del país, en su 102° Congreso Anual. Es considerado uno de los eventos anuales más importantes que tiene el campo para expresarse. La FR comprende a 50 federadas distribuidas por todo el país, las que son dirigidas por más de 300 directivos, quienes en forma honoraria representan directa e indirectamente a más de 10.000 productores de todos los sectores y todas las clases sociales. Es una institución ejemplo de democracia y representatividad. Por ella han pasado ilustres orientales, de la talla de Luis Alberto de Herrera, José Irureta Goyena, Alejandro Victorica, Domingo Bordaberry, Benito “Chicotazo” Nardone, Alberto Gallinal, Elías Regules y Wilson Ferreira Aldunate, entre muchos otros. Ha sido siempre acérrima defensora de los valores de libertad, igualdad y democracia de nuestra patria, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra historia. Es por todo esto que su congreso merece la mayor atención de los orientales de bien. El congreso nos encuentra a los uruguayos muy preocupados con el continuo cierre de empresas y su consecuente alto desempleo, con los altísimos costos del Estado y su consecuente endeudamiento, con el deterioro de la educación, y la gravísima inseguridad que sufrimos todos los días. Pero la mayor de nuestras preocupaciones es la fragmentación, el deterioro cultural y moral de nuestra sociedad”.

La patria llama

28 de junio – N° 1327

“Promovamos la unión en lugar del divisionismo, pero tengamos claro que no somos todos iguales, nos diferencian nuestras virtudes y nuestros defectos, y reconocerlo es sano. Rechacemos enérgicamente la falta de ética, los manejos turbios, el nepotismo, el amiguismo y a toda forma totalitaria de ejercer el poder. Soñemos con un Uruguay posible, que ofrezca oportunidades a los uruguayos de bien para vivir en paz. Un Uruguay económicamente viable, socialmente responsable y ambientalmente sustentable. No es momento de defender colores, es el momento de rescatar valores. Permitamos que estos principios nos animen al momento de elegir el futuro gobierno. Nada es imposible cuando se tiene la voluntad para hacerlo unidos por el amor a nuestro país. La patria llama y debemos cumplir”.

Urge un cambio

26 de julio – N° 1331

“En un país como el nuestro, la actividad agropecuaria debe ser rentable. En el corto plazo, esto se puede hacer a través de un alivio en los costos de producción (combustible y energía), y dándole al dólar un valor que refleje lo que ocurre con nuestros principales socios comerciales. Solo a manera de ejemplo, en países competidores como Nueva Zelanda y Australia, el valor del dólar americano es dependiente de la evolución del precio de sus productos exportables. Debemos cambiar las políticas que vienen afectando el dinamismo de nuestro agro, para permitirle retomar la actividad económica, y que así genere recursos y empleos genuinos para todos los uruguayos”.

Es inaceptable

23 de agosto – N° 1335

“En la última década, uno de cada cuatro productores rurales -aproximadamente 13 mil en total, la mayoría pequeños- abandonaron la actividad. La alternativa para ellos y sus familias, que no tienen escala económica y/o no cuentan en el medio rural con la suficiente disponibilidad de servicios básicos como educación y salud, es migrar a la ciudad en busca de oportunidades, lo que, en la mayoría de los casos, no encuentran. Esto es un lujo que el país no se puede dar”.

El Uruguay que soñamos

4 de octubre – N° 1342



“Un Uruguay con marcado perfil agroexportador y turístico, competitivo y estable, cuya producción agroindustrial sea económicamente rentable, socialmente responsable, ambientalmente sostenible, que contribuya cada vez más al desarrollo integral del país, que ofrezca oportunidades a las familias del campo y que sea reconocido por todos los uruguayos como uno de los principales motores de la economía nacional”.

Y el soberano se expresó

1° de noviembre – N° 1346

“Entendemos que el agro ha tenido su cuota de responsabilidad en esta expresión de la soberanía popular y los futuros gobernantes lo deberían tener presente. Así como en el pasado lejano lo fue la Liga Federal de Acción Ruralista de Chicotazo, más recientemente la marcha de abril de 2002 y el movimiento espontaneo de Un Solo Uruguay en enero de 2018, la voz del campo y del interior ha sido una fiel intérprete del desconformismo popular, y una fuerte impulsora de cambios. No es menor la señal que más del 60% de los uruguayos del interior hayan votado por el cambio”.

Por siempre agradecidos, doctor

22 de noviembre – N° 1349

“El lunes 4 de noviembre se cumplieron 110 años del nacimiento del doctor Alberto Gallinal (1909-1994). Con estas líneas, queremos brindarle tributo a un orgulloso padre de familia y gran hombre de campo, un comprometido gremialista y un estadista visionario, pero por sobre todo un notable patriota que, a pesar de haber sido afortunado al nacer en una familia acaudalada, fue muy generoso en su vida y nos dejó un gran legado que no podemos ni debemos olvidar”.

Cuando el final es un comienzo

3 de enero – N° 1355

"Miremos juntos al futuro, convencidos de que el mañana será mejor. Dejemos de lado los intereses personales, sectoriales y/o partidarios, y permitamos que prime el interés general, el de todos. Es el momento de promover el esfuerzo y el trabajo honrado por sacar adelante a nuestro querido país. Es el momento de recuperar valores como la cultura del trabajo, el respeto al prójimo y sobre todo el respeto a los mayores. Es el momento de revalorar como motivo de orgullo personal a la honestidad, a la rectitud de carácter, a la palabra dada, a la cara limpia y a la mirada a los ojos. Valores que hemos perdido, y que son pilares fundamentales para vivir en una sociedad en paz. Hay que cambiar el mensaje divisionista y confrontativo, por uno de libertad, igualdad y solidaridad. Trabajemos para que nuestro querido país vuelva a ser ejemplo por su esfuerzo educativo. Comprometámonos en combatir la ignorancia, la vagancia y el resentimiento. Evitemos la corrupción, la falta de ética, de moral, y de respeto”.