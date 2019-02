Lasagna de zucchinis & tofu : veraniega, reconfortante y sana

Por Lic. en nutrición Maren Torheim *

El zucchini está en temporada y hay que aprovecharlo! Es súper versátil, queda bien desde solito a la plancha, en ensaladas tibias, hasta en un jugo verde. Mi forma favorita de aprovecharlo es con esta receta.

¿Todavía le hacés caras al zucchini?

¡Dale una oportunidad con esta receta!

Tiene tantos beneficios que vale la pena – se los vincula a mejorar la digestión, a bajar de peso y hasta tendrían un efecto anti-age por sus antioxidantes y propiedades anti-inflamatorias. También ayuda a la salud cardiovascular y a la vista.

Variar es la regla de oro de la alimentación y lo que te asegura que tu cuerpo está recibiendo todo lo que necesita para funcionar a nivel óptimo.

Es cierto, hay cosas que son “más fuertes” que uno y hasta pueden esconder una intolerancia real atrás, pero con la gran mayoría de esas verduras y alimentos que tenemos en la lista de “yo nunca como eso” es falta de costumbre o no saber cómo utilizarlos y condimentarlos mejor. Si no sos de animarte mucho con el zucchini, prepárate esta receta con amor y confiá en que esta te va a gustar… algo me dice que te va a sorprender muy gratamente.

Receta: Lasagna de Zucchinis

Rinde: 4 porciones

Ingredientes:

Para el relleno

Tofu extra firme, 200g (o ricotta)

Zucchini picado, ½ taza

Nueces picadas, ¼ taza

Ajo, 2 dientes

Orégano seco, ½ cdita

Albahaca fresca picada, ½ taza

Jugo de limón fresco, 1 Cda

Sal marina, ½ cdita o a gusto

Pimienta negra recién molida, pizca

Para la lasagna

Láminas de lasagna (ojo, de las que NO necesitan precocción!), 140g

Aceite de oliva extra virgen, 1 Cda

Tomates (pueden ser asados al horno), 400g

Zucchinis, 2

Queso pecorino (o parmesano) rallado, 1 taza

Sal marina y pimienta negra recién molida, a gusto

Opción vegana: sustituí el pecorino por “rawmesano”

Instrucciones:

Precalentá el horno a 190°C. (Podés aprovechar a asar los tomates.)

Prepará el relleno de zucchini con tofu: En una procesadora, mezclá las nueces, el ajo, el tofu, el zucchini picado, el jugo de limón, el orégano, la albahaca, la sal y la pimienta y procesá hasta conseguir una consistencia untable.

Cortá los zuchinni en láminas; si tenés una mandolina es super fácil. Obvio que con ¡cuidado!

Sacá los tomates del horno; si ya se despegó la cáscara retirala. Picálos bien, guardando el jugo.

Armá la lasagna: pintá una asadera con aceite de oliva, luego colocá los ingredientes en capas de la siguiente manera:

Primera capa: la ⅓ parte de los tomates, cubri con las láminas de lasagna – tené en cuena que se hinchan al cocinarse, así que dejá espacio entre ellas -, la ½ del relleno, la ½ de las láminas de zucchini

Segunda capa: ⅓ parte de los tomates, láminas de lasagna, la otra mitad del relleno, las láminas de zucchini que queden.

Tercera capa: Cubrilo con los tomates restantes. Espolvoreá con el queso rallado.

Hornealo tapado – yo le pongo otra asadera por arriba - por 15 mins. Después horneá sin cubrir de 20 a 30 minutos más o hasta que el zucchini esté tierno, o hasta que veas que los tomates y el queso estén burbujeando.

Dejá reposar por 10 min antes de servir. Sazoná con pimienta negra recién molida.

Para el Rawmesano

Si querés hacer una versión vegana de este plato preferí tofu para el relleno y rawmesano en vez del queso. Es súper fácil de hacer, te contamos cómo el paso a paso:

Ingredientes:

Levadura nutricional, ½ taza

Semillas de girasol, ½ taza

Cúrcuma, 1 Cda

Sal, ½ cdita

Instrucciones:

Realmente amo este invento que se presta para usar en casi cualquier cosa y es super, super sanito. ¿Cómo prepararlo? Procesar las semillas de girasol hasta que tengan una consistencia casi de polvo. Agregarle los demás ingredientes, mezclar y guardar en frasco hermético. No es necesario conservar en la heladera, especialmente en los meses fríos. En días de calor los aceites del girasol pueden enranciarse.

*Lic. en nutrición Maren Torheim

Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.